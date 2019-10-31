Главная кинопремьера недели: Петров-Бодров и прелести Асмус

В прокат вышла экранизация романа Дмитрия Глуховского с Александром Петровым в главной роли.

Монте-Кристо на четверть

Те, кто, как и я, не читали книгу, а ориентировались исключительно на синопсис, наверняка несколько удивились. Студент филфака МГУ Илья Горюнов (Александр Петров) на 7 лет отправляется в тюрьму: у него в кармане нашли наркотики, которые подбросил молодой полицейский-мажор Пётр Хазин (Иван Янковский). Отсидев от звонка до звонка, Илья возвращается домой, но его жизнь разрушена: мать умерла, девушка не хочет его видеть, у лучшего друга полно семейных забот. К тому же у Ильи нет ни работы, ни денег.

Через соцсети он выслеживает Хазина, встречается с ним, завладевает его смартфоном и начинает жить жизнью своего врага через текстовые сообщения на экране гаджета. Примерно так описывали сюжет этого фильма все ресурсы. И, конечно, ожидаешь истории изощрённой мести современного графа Монте-Кристо, который разрушает жизнь своих обидчиков, плетя хитрые интриги с помощью современных технологий. Но всё оказывается не так.

Собственно, Монте-Кристо заканчивается где-то в первой четверти фильма, и ангел мщенья превращается в фею-крёстную, решающую многочисленные проблемы личной жизни убитого Хазина. Происходит это после того, как Илья обнаруживает в одном из сообщений матери своего обидчика фразу, что тот «переживал за посаженного студента». Да уж, это, конечно, способно перевернуть сознание человека, проведшего по вине полицейского 7 лет в тюрьме.

Быть Петром Хазиным

Дальше мы узнаём, что между Горюновым и Хазиным, оказывается, довольно много общего. У обоих тёплые отношения с мамами, оба чего-то добились за счёт родителей (Илье мать помогла поступить в МГУ, а генеральский сынок Пётр семимильными шагами взбирался по карьерной лестнице), оба занимались нелюбимым делом. И оба хотели изменить свою жизнь.

Апофеозом погружения в чужую жизнь становится сцена просмотра домашнего порно на телефоне Хазина, в котором Горюнов явно мысленно представляет себя. И, да, она снята лихо и на грани фола — очень смело для нашей консервативной реальности.

Кстати, в роли подружки оборотня в погонах снялась Кристина Асмус, которая в основном запомнилась именно этим откровенным эпизодом. Так что маркировка 18+ здесь не просто так.

К тому же в фильме много пьют, курят и ругаются запиканным матом. Но это не претензия, а констатация: вряд ли такой сюжет смотрелся хоть сколько-нибудь правдоподобно без подобных атрибутов.

Напряжение ради напряжения

При всей монотонности и во многом бессобытийности действия режиссёру Климу Шипенко удаётся поддерживать саспенс. Во многом благодаря интересной операторской работе.

Для большей динамики использовалась ручная камера. Кроме того, над главным героем постоянно нависает загадочный фээсбэшник Дмитрий Сергеевич, постоянно названивающий на хазинский телефон, чего-то требуя и угрожая. Правда, эта линия практически не имеет влияния на сюжет и нужна лишь для нагнетания напряжения. Как и непонятная сцена с полицейской погоней, которая возникает практически ниоткуда, в никуда же и исчезая.

Тень Балабанова

Многие уже сравнивают мрачную нуарную атмосферу «Текста» с нашумевшим «Джокером». Действительно, режиссёру в тандеме с оператором удалось показать безысходность жизни главного героя.

Правда, несколько залакированную — слишком уж стильно смотрятся кадры с Петровым на фоне обшарпанных панельных многоэтажек. Кажется, что Шипенко во многом вдохновлялся творчеством Балабанова. Во-первых, Горюнов одет немного в стиле Данилы Багрова: и на городских окраинах, и в модных местах Москвы он неизменно появляется в свитере крупной вязки и нарочито немодных куртке и шапке.

Его парочка длинных проходов по городу тоже отсылает к «Брату», а сцена с покойником в канализационном люке и вовсе выглядит пародийным кроссовером «Брата» и «Груза 200», снятым в духе комедии положений.

— Хорошая у тебя мама, — говорит Илья трупу, но звучит это почти как классическое: «Вот скажи мне, в чём сила, брат?»

Актёры и роли

Но слишком придираться к игре Петрова не хочется: роль он исполнил старательно и был в ней вполне органичен. То же можно сказать и о Янковском-­Хазине, показавшем своего персонажа с разных сторон и хорошо продемонстрировавший «банальность зла». Ведь он не жуткий маньяк-садист, а обычный, пусть и очень богатый парень, у которого есть девушка-красавица, планы на свадьбу и проблемы в отношениях с отцом.

Просто в промежутках между всем этим он иногда фабрикует уголовные дела на невиновных, использует своё служебное положение в личных целях и приторговывает наркотиками.

Стоит отметить и несколько удачных эпизодических ролей, так что с актёрами у фильма всё неплохо.

Актуалочка

«Тексту» вообще можно было бы многое простить. Здесь есть интересная идея о том, что в смартфоне умещается буквально вся жизнь человека.

Есть остросоциальный контекст про полицейский беспредел, а параллель Горюнов — Голунов не отметил только ленивый. Даром что книга была написана задолго до истории с журналистом «Медузы».

Кстати, проскальзывает даже тема вездесущих похоронщиков.

Есть и общечеловеческий план, и приличные актёрские работы, и стильная картинка.

Мало экшена, зато много напряжения. Но весь беспросветно жестокий мир этого фильма разрушается совершенно непонятной финальной сценой, скатывающей действие к пошлой мелодраме.

Уж лучше бы Горюнов обнаружил, что у него с Хазиным одинаковые родинки...

Эта статья была опубликована в №44 газеты «Калужский перекрёсток» от 30.10.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и электронном архиве издания.