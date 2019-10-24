Разыгрываем билеты на концерт победительницы шоу «Голос 60+»

В следующий четверг, 31 октября, на сцене Калужской областной филармонии выступит заслуженная артистка России, победительница шоу «Голос 60+» Лидия Музалева. Вместе с оркестром русских народных инструментов им. Е. Тришина она представит программу «А любовь всё жива...».

- В программе прозвучат русские романсы, народные и другие песни, - рассказали организаторы.

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