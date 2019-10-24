Разыгрываем билеты на концерт победительницы шоу «Голос 60+»

В следующий четверг, 31 октября, на сцене Калужской областной филармонии выступит заслуженная артистка России, победительница шоу «Голос 60+» Лидия Музалева. Вместе с оркестром русских народных инструментов им. Е. Тришина она представит программу «А любовь всё жива...».
- В программе прозвучат русские романсы, народные и другие песни, - рассказали организаторы.
Среди наших читателей в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрываем билеты на этот концерт. Подробнее по ссылке на сообщество.
|
Кто выиграл билеты на концерт Лолиты 24.10.2019 08:04
Кто выиграл билеты на концерт группы «Обе-Рек» 22.10.2019 08:16
Он нарисовал 300 спектаклей 21.10.2019 21:30
Разыгрываем билеты на концерт Лолиты 21.10.2019 16:30
Что делали с Захаром Машненковым в «Лаборатории 40+» 19.10.2019 21:30
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
Детям из Калуги больше не придётся ездить на лечение в столицу
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "городской голова калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: