Beatles в Калуге: юбилей альбома отпраздновали четырехчасовым концертом

В конце прошлой недели на сцене в Гостином дворе состоялся концерт, посвященный юбилею альбома Abbey Road группы Beatles, выпущенного в сентября 1969 года.
Спустя 50 лет музыка ни капли не потеряла своей актуальности. Прекрасное исполнение лучших музыкальных коллективов Калуги - легендарной калужской группы «Back To The Future», группы «Rodnые&Blizкие» и специально приглашенный из Москвы единственный в России официальный трибьют The Beatles погрузили калужан в прекрасную атмосферу 70-х. Атмосферу хорошей музыки, доброты и любви. Для полной аутентичности артисты со зрителями общались на английском языке.
Публикуем наш фоторепортаж с этого концерта.
|
В театральный сезон Калуга вкатится с «Горки» 22.08.2019 15:24
В Калуге начались съёмки фильма об Оке 22.08.2019 14:01
Старейшие, но нестареющие: Калуга готовится к театральному фестивалю 19.08.2019 21:30
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "городской голова калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: