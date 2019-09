Beatles в Калуге: юбилей альбома отпраздновали четырехчасовым концертом

04.09.2019 15:00 285 Автор: Андрей Шаронов. Фото автора.

В конце прошлой недели на сцене в Гостином дворе состоялся концерт, посвященный юбилею альбома Abbey Road группы Beatles, выпущенного в сентября 1969 года.

Спустя 50 лет музыка ни капли не потеряла своей актуальности. Прекрасное исполнение лучших музыкальных коллективов Калуги - легендарной калужской группы «Back To The Future», группы «Rodnые&Blizкие» и специально приглашенный из Москвы единственный в России официальный трибьют The Beatles погрузили калужан в прекрасную атмосферу 70-х. Атмосферу хорошей музыки, доброты и любви. Для полной аутентичности артисты со зрителями общались на английском языке.

Публикуем наш фоторепортаж с этого концерта.