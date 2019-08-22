В театральный сезон Калуга вкатится с «Горки»

Театральная лаборатория Pro Art’s продолжает знакомить калужан с современными сценическими тенденциями. Стараясь быть в авангарде, сезон здесь решили начать первыми, не дожидаясь наступления осени.

Что за детский сад?

Конференция открылась показом своеобразного тизера спектакля «Горка». 50-секундный ролик ничего не объясняет, но погружает зрителя в атмосферу лёгкого абсурда. Постановка сделана по одноимённой пьесе Житковского, признанной лучшей в 2018 году на конкурсе современной драматургии «Кульминация». Спектакли по ней уже ставились в рамках фестивалей «Любимовка» и «Ремарка», и вот теперь персонажей Житковского можно будет увидеть на сцене ИКЦ.

— В Pro Art’s мы используем всё доступное пространство, — ​объясняет режиссёр Константин СОЛДАТОВ. — Какие-то спектакли идут на втором этаже, «За белым кроликом» показывали в подвале. Есть постановки-квесты, где зритель бродит по всему зданию. Так что освоение пространства — ​одна из наших задач. Поэтому логично, что мы задействуем и другие площадки. Зал-трансформер ИКЦ прекрасен, несмотря на безумный паркет, который там положили.

История в «Горке» крутится вокруг молодой воспитательницы, которая сталкивается со всеми прелестями системы под названием «Детский сад» и с демонической заведующей Зульфиёй Фаридовной. К тому же в основе лежат реальные события. По словам Солдатова, дети которого как раз ходят в садик, описано всё очень правдоподобно: родительские чаты в «Вайбере», утренники из-под палки и выдрессированная радость. До этого пьесу протестировали на зрителях на традиционных читках, и в зале оказались реальные сотрудники детского сада. Им, по словам Солдатова, текст безумно понравился, они даже признавались потом, что стали общаться на работе цитатами из Житковского.

«Театральное кино»

А над сценографией постановки поработал известный калужский художник Алексей Васильев, он же нарисовал и афишу. Сценическое пространство будет напоминать павильон, в котором снимается фильм о главной героине. Режиссёр определил жанр своей работы как «театральное кино».

Для Васильева это первый опыт сценографии, но работа с непрофессионалами от театра уже становится важным стилистическим элементом лаборатории. В главной роли задействована Анастасия Ивашкина, долгое время проработавшая в журналистике, а теперь — сотрудница Музея космонавтики. Также на сцене можно будет увидеть шеф-повара одного из калужских ресторанов Кирилла Клёца, который, видимо, на уровне генетической памяти не смог миновать актёрства. Вместе с любителями в постановке, конечно же, участвуют и профи: Леонид Клёц, Ирина Якубенко, а также актриса Театра кукол Эля Нежинская.

Чтобы избежать излишнего энтузиазма со стороны ревнителей морали и нравственности, решили поставить для спектакля возрастное ограничение «18+», однако Константин Солдатов признался, что собирается прийти на постановку с детьми.

Сторителлинг на фоне реконструкции

Другая премьера намечена на начало сентября и пройдёт, как и «Горка», в рамках так называемой режиссёрской резиденции, которую поддержало калужское министерство культуры. Это спектакль Леонида Прокофьева «Калуга. Театральная». В главной и единственной роли — стендап-­комик Александр Забродин. Он, в отличие от Ивашкиной, в театре не совсем новичок: Александр успел сыграть в обласканной критикой инсценировке «Человек из Подольска», а также в экспериментальной постановке «За белым кроликом». «Калуга. Театральная» — ​это пьеса-сторителлинг, то есть авторское преломление различных историй.

В случае с Забродиным этот взгляд обещает быть едким и ироничным. Текст основан на рассказах о Театральной улице, которые калужане присылали на почту и которыми делились в соцсетях. Кроме того, режиссёр Прокофьев вместе с Забродиным ходят по Театралке и разговаривают с людьми, жизнь которых так или иначе связана с этим местом.

— Идея создания такого спектакля и работы по реконструкции Театральной улицы оказались для нас неожиданным совпадением, — ​рассказывает Константин Солдатов. — И вдвойне интересно посмотреть, как постановка будет восприниматься именно в этом контексте. Сейчас на Театральной царит совсем не та атмосфера, что была здесь ещё 10–15 лет назад. Например, мне нравится пространство, которое не очень симпатично нашим чиновникам. Я говорю о «Белке». Мы знаем, сколько творческих имён с ней связано. Это ведь не только пивной бар, но и место встречи интересных людей — мы даже определили его для себя как один из культурных центров Калуги.

Кроме того, в новом сезоне зрители смогут увидеть и некоторые из уже полюбившихся постановок театральной лаборатории. Pro Art’s, как бы иронично это ни звучало, стал участником фестиваля «Старейшие театры России», в рамках которого 18 сентября вновь покажут «Человека из Подольска».