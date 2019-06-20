36 килограмм счастья актрисы Ольги Петровой и причём тут «Пятый элемент» Люка Бессона да папа-подлец

Мы встретились с любимой всеми актрисой Калужской драмы, чтобы узнать, как у неё складывался завершившийся театральный сезон и как она планирует провести отпуск.

К нам в гости Ольга пришла не одна, а со своей домашней любимицей Лилу.

«Готовимся к премьере»

— Ольга, чем вам запомнился этот театральный год?

— У меня были две новые роли: Кабато в «Хануме» и Мачеха в «Хрустальном башмачке» — ​очень интересные, в которых есть что играть. Над образом Кабато пришлось потрудиться, уйти от стереотипов, а роль Мачехи — ​просто мечта! Работать с режиссёром Дмитрием Бурханкиным было легко, хотя технические сложности возникали. Сказка получилась прекрасная! Даже не замечаешь новогоднего сказочного марафона, когда надо сыграть 50 спектаклей.

Сейчас вовсю идут репетиции спектакля «На всякого мудреца довольно простоты» по А.И. Островскому, где я играю мать главного героя. Ставит его Владимир Хрущёв. Мой персонаж отличается от других более примитивным уровнем развития, необоснованными потребностями и претензиями. Для меня это роль на сопротивление. И к тому же у меня никогда не было сына — ​у меня дочь, а это другие чувства. Так что работа достаточно сложная. Предполагается, что премьера состоится в сентябре — на закрытии VII Всероссийского фестиваля «Старейшие театры России».

— Полтора года назад главным режиссёром театра стал Владимир Хрущёв. Какие изменения произо­шли в театре с его приходом?

— Мне кажется, что только сейчас у нас начинается некое слышание и видение друг друга, потому что он взял сложную труппу. Ему с нами тяжело. Мы все — ​со своим мнением и опытом, и не только жизненным, но и театральным. А Владимиру Геннадьевичу надо сделать так, как считает нужным он. Это прямое столкновение интересов. И сейчас мы только начинаем притираться друг к другу — ​это весьма положительный процесс. И, я надеюсь, он будет развиваться дальше.

— Расскажите о своих музыкальных проектах.

— В прошлом году мы сделали программу с Сергеем Шафраненко, взяв за основу романсы. И в этом уже повторяли её. Мне бы хотелось сохранить проект. Когда два человека, близких по духу и мировоззрению и при этом разных по музыкальному стилю и жанру, за что-­то берутся — получается очень интересный результат. Хотелось бы ещё поработать вместе, есть мысли сделать джазовую программу. Ещё у меня был интересный детский музыкальный проект в Доме музыки: «Дюймовочка» с камерным хором. Зрители хорошо принимали — я думаю, в следующем сезоне продолжим.

«Путешествуем с палаткой»

— Где проведёте отпуск?

— Отпуск у нас в июле. Планируем с мужем Сергеем куда-нибудь поехать на машине. Сейчас решаем, уже 5 вариантов набралось. Маршрут точно пройдёт через Вологду, где живёт мама Сергея. Возможно, доедем до Екатеринбурга, я давно хочу попасть в этот город. Но пока боюсь загадывать… Мы уже ездили по малым городам России. Обычно маршрут у нас меняется по ходу движения. Отели заранее не бронируем, всегда найдётся где переночевать, если нет — ​с собой всегда палатка. Один раз я её чуть не поставила в центре Углича. Сергей меня остановил: «Какая палатка, Оля, центр города!» На Западе нормально относятся к палаткам в парках, на набережных, у нас пока к такому не привыкли.

— Лилу с собой возьмёте?

— Нет, Лилу не возьмём, она останется с дочкой Катей.

36 кг счастья

— Расскажите о Лилу. Как она попала к вам?

— Лилу — ​это подарок. Во всех смыслах. 28 июня 2016 года студенты на выпускном подарили мне 1,5 -месячного щенка. Это было очень трогательно и неожиданно. Рыдали все! За год до этого у меня умер далматин Лорд, который прожил 10 с половиной лет. Я сильно переживала. И студенты, видя мои страдания, решили сделать такой подарок. Долго выбирали, кого мне подарить — ​игуану или собаку. Остановились на собаке.

— Кто дал ей киношную кличку?

— Муж! Я хотела назвать Агни — ​сразу было видно, что характер у неё огневой. Но поняла, что таким именем мы его только усилим, а надо, наоборот, смягчить. И смягчили… назвали Лилу, в нём две «л», а на самом деле это же «Пятый элемент» — ​само совершенство. Так и получилось. У меня и до этого жили собаки, но Лилу — ​первая, кто разрушил дом полностью.

— Что это за порода?

— Лилу — ​метис. Мама у неё — ​лабрадор, а папа, судя по всему, подлец.

Я звонила хозяевам, которые продали студентам щенка. Мне сказали: «Не волнуйтесь, у неё мама — ​бежевый лабрадор-­ретривер, а папа — ​чёрный лабрадор, поэтому такой странный окрас». Все ветеринары и кинологи смеются над нами, потому что такого окраса у лабрадора даже от смешения быть не может.

В Лилу явно есть что-­то охотничье. Она любит искать что-­то, гоняться за голубями. А от лабрадора у неё — ​доброжелательность ко всем, любовь к плаванию. Она ныряет и плавает так, что и 10-метрового поводка мало.

— А поесть что любит?

— Всё! Лабрадоры едят до заворота кишок. Сколько дашь, столько съедят. Когда она была 4-месячным щенком, слопала огромную сковородку жареной рыбы, которую я приготовила на ужин для всей семьи. Как только в неё вошло! Пока всё не съест — ​не остановится, у этой собаки нет чувства насыщения. Не станет есть только лук и чеснок, цитрусовые. Недавно выяснили, что ей не нравятся абрикосы. Зато любит вишню, клубнику, яблоки. Понимает, хорошая еда или нет. Кислое яблоко есть не будет. И не дай Бог сахарницу на столе забыть!

— Кто для Лилу дома главный?

— Сначала мы хотели, чтобы это была собака дочери. И Катя целый год занималась с ней. Потом дочь поступила в вуз и уехала, и мне пришлось переводить собаку на себя, притом что Лилу долго считала меня самым слабым звеном в семье. Сейчас она умеет выполнять кучу команд: «сидеть!», «стоять!», «рядом!», «бегом!», «дорога!» Самый запретительный элемент — это «найн!»,​ сразу останавливается. Даже «фу!» так не работает, как «найн!» И Катю она ждёт. Сейчас дочь приедет на каникулы — и начнётся нечто невообразимое!

— У вас всегда были собаки, а кошку завести не хотелось?..

— Когда я родилась, у нас уже была собака. А на кошек у меня аллергия, хотя однажды я чуть не взяла белого пушистого котёнка — вовремя остановилась. А без собак не могу! Приходишь — ​и тебя встречает 36 кг счастья, прыгает от радости. И ты испытываешь непередаваемые эмоции. Знаешь, что дома тебя любят и всегда ждут.

Эта статья была опубликована в №25 газеты «Калужский перекрёсток» от 19.06.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и в электронном архиве издания.