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Театр закрыл сезон в стиле СССР

30.05.2019 12:03 2 640 Сергей ПЕТРОВ, фото Калужской областной драмы
Театр закрыл сезон в стиле СССР

Вечером четверга, 29 мая, Областная драма торжественно завершила 242-й театральный сезон. 

По традиции гостей встречали на ступеньках, укрытых ковровой дорожкой, улыбками и цветами. Музыканты играли, актёры шутили. Зрители, прежде чем попасть в храм Мельпомены, толпились перед урной для голосования, отдавая предпочтение лучшему, по их мнению, спектаклю. Самым-самым в итоге оказалась «Ханума».

Закрытие насыщенного  неоднозначными, однако яркими и шумными событиями сезона, артисты отметили не как обычно, традиционным капустником, а ностальгическим концертом «Назад в довоенный СССР», легко перетёкшим в церемонию чествования людей причастных к театру и неравнодушных.

Награждали  актеров, режиссёров и работников закулисья: осветителей и художников, швей и костюмеров. А так же и журналистов. И не только угодных. Среди обласканных вниманием оказались аж целых три корреспондента газеты «Калужский перекрёсток» и сайта www.kp40.ru.

Под аплодисменты зрительного зала заведующий литературной частью театра Владимир Карпов вручил грамоты Оксане Ивановой и Светлане Тепляковой. Главный редактор «Калужского перекрёстка» Александр Фалалеев за наградой не явился, однако на то была уважительная причина. Вчера состоялся третий день Международного фестиваля «Мир гитары», на котором он уже более 20 лет работает пресс-директором, организовывая информационное сопровождение этого, вне сомнения, главного музыкального события Калуги.


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Авторы
Сергей ПЕТРОВ 
фото Калужской областной драмы
Тэги: культура театр
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