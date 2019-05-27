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Кто выиграл билеты на концерты «Мира гитары»

27.05.2019 12:48 0 91 Дмитрий Ивьев
Кто выиграл билеты на концерты «Мира гитары»

Как мы уже рассказывали, в понедельник, 27 мая, в Калуге откроется XXII Международный фестиваль «Мир гитары».

Один из крупнейших гитарных форумов планеты, входящий в топ музыкальных событий России, в течение пяти дней, с 27 по 31 мая, представит разные музыкальные жанры, объединив на сцене исполнителей из 14 стран.

Подробнее обо всех концертах можно узнать в «Афише» на нашем сайте.

Среди наших подписчиков в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрывали билеты на четыре концерта «Мира гитары». Повезло Елене Бросалиной, Татьяне Матвеенко, Татьяне Фетисовой и Юрию Ирискину. Поздравляем!


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: культура
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