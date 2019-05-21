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XXII «Мир гитары»: кто приедет в Калугу

21.05.2019 15:37 0 169 Александр Фалалеев, Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
XXII «Мир гитары»: кто приедет в Калугу

В понедельник, 27 мая, в Калуге откроется XXII Международный фестиваль «Мир гитары».

Один из крупнейших гитарных форумов планеты, входящий в топ музыкальных событий России, в течение пяти дней, с 27 по 31 мая, представит разные музыкальные жанры, объединив на сцене исполнителей из 14 стран. Фестиваль «Мир гитары» — событие, которое на 5 дней традиционно приковывает внимание всех любителей инструментальной музыки.

О том, что ждать поклонникам гитарной музыки в этом году, рассказал журналистам на пресс-конференции, состоявшейся 20 мая, его основатель и художественный руководитель Олег Акимов. В пресс-конференции приняли участие депутат Государственной Думы Александр Авдеев, министр культуры и туризма Калужской области Павел Суслов, директор областной филармонии, где и будут проходить вечерние концерты, Марина Бирюкова, представитель друзей фестиваля Эдуард Кузькин и директор регионального агентства по развитию туризма Татьяна Каледина.

В фестивале примут участие известные гитаристы и молодые талантливые музыканты из Великобритании, США, Венгрии, Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Молдовы.

Откроют XXII музыкальный форум народный артист России Даниил Крамер, самый титулованный отечественный гитарист Роман Мирошниченко и виртуоз классической гитары из Армении Жора Саргсян.

Вторник, 28 мая – «Иванов день». Организаторы посвятили его памяти выдающегося гитариста Ивана Смирнова. В этот вечер на сцену филармонии выйдут Луло Рейнхардт - французский джазовый гитарист-виртуоз, один из основателей стиля «джаз-мануш» вместе с уже полюбившейся публике Юлией Лонской, дуэт Twe Siberians, Дмитрий Илларионов и конечно группа Ивана Смиронова, в которой хедлайнерами теперь являются два сына Ивана Смирнова - Михаил (клавишные) и Иван (гитара).

- Отрадно, что с каждым годом друзей фестиваля становится больше. Те, кто уже давно с нами работает и дружит, не покидает нашу команду, — заметил Авдеев.

- Фестиваль давно уже доказал своё право на существование. Это событие музыкальной жизни в целом страны и мира. Для Калужской области это бренд, — напомнил министр культуры региона Павел Суслов.

Впервые один фестивальный вечер пройдёт под открытым небом. К площадкам областной филармонии и Дома музыки, на которых обычно проходят фестивальные концерты, в этом году может добавиться и сцена Гостиных рядов. Марина Бирюкова считает, что это прекрасное место, которое вполне подходит для того, чтобы сыграть там отдельный джем, расширив тем самым зрительскую аудиторию и использовав возможности этой интересной площадки. Это будет фестивальный джем, 29 мая – блюз-пати с участием семикратного лауреата «Грэмми» Пола Вертико, Джона Байрона Джаггера — племянника легендарного участника группы Rolling Stones Мика Джаггера и победителя телевизионного проекта «Квартет 4х4», канала «Россия К» группы Тима Дорофеева.

30 мая – на сцене филармонии мировые звёзды: трио Марко Мендосы (экс-участник группы ) WHITESNAKE (США -  Великобритания) и ALL STARS: Роман Мирошниченко - Доминик Ди Пьяца - Пол Вертико – Янош Наги (Россия - Франция - США - Венгрия).

Закрывать XXII фестиваль будут Флако де Нерья (Австрия), Вадим Чебанов, Дмитрий Илларионов, джаз-дуэт «Братья Ивановы» и симфонический оркестр Москвы «Русская филармония», дирижёр - Сергей Тарарин.

- Надеемся, что все музыканты благополучно доберутся до Калуги. Все получили визы, у всех на руках билеты. Надеюсь, никаких происшествий не будет, и мы будем наслаждаться каждым днём нашего фестиваля, — сказал его художественный руководитель Олег Акимов.

В рамках фестиваля в «Доме музыки» с 28 по 30 мая пройдут детский гитарный фестиваль и благотворительные дневные концерты.

Отметим, что после концертов все желающие смогут не только взять автографы у легенд инструментальной музыки, но и лично пообщаться с ними.


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Авторы
Александр Фалалеев 
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Тэги: культура мир гитары
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