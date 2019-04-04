«Комедия богов»: новогодний капустник для взрослых

В свой профессиональный праздник, 27 марта, областной драматический театр представил новую работу — «Комедию богов», вызвавшую у зрителей противоречивые эмоции.

— Я буду мотыльком! Я буду мотыльком! — истошно кричал актёр Игорь КУМИЦКИЙ, напяливая на себя голубую шапочку с усиками-антеннами и голубого же цвета капроновые крылья.

Похожий наряд был когда-то у моей младшей дочери на новогоднем утреннике в детском саду.

Через секунду «мотылёк» повис над сценой на тросе и, болтая ножками, продолжал что-то громко вещать. Зрительный зал умирал от смеха. Коллега Лена, с которой мы пришли на премьеру, прикрыв глаза рукой, вполголоса произнесла: «Такое ощущение, что я нахожусь в сумасшедшем доме».

Стараниями Игоря КУМИЦКОГО «Комедия богов» превратилась в очередной его бенефис.

В тот вечер нам не единственным пришли в голову похожие ассоциации, но такие люди в зале оказались в явном меньшинстве.

Дед Мороз и все-все-все

В основе постановки «Комедия богов» лежит известный сюжет о том, как владыка Олимпа громовержец Зевс (Игорь Корнилов) влюбился в прекрасную Алкмену (Анастасия Семесенко). Однако добиться взаимности и долгожданных любовных утех Зевсу удаётся только после того, как он, по совету одного из своих многочисленных сыновей бога Гермеса (Игорь Кумицкий), принимает облик её супруга Амфитриона.

На сайте Калужского драмтеатра о «Комедии богов» сказано следующее: «Свободная фантазия Владимира Глазкова на темы древнегреческих мифов и комедии Тита Макция Плавта «Амфитрион». История, созданная в древности, оказалась вполне современной: любовь и верность, ревность и трусость, жадность и коварство — разве сегодня этого мало в жизни? А значит — есть повод сыграть умный спектакль, искрящийся весельем».

Зевс (Игорь КОРНИЛОВ) и Гермес (Игорь КУМИЦКИЙ).

Впрочем, назвать умным спектаклем то, что происходило на сцене на протяжении двух с половиной часов, можно с большим трудом. Скорее, это напоминало новогодний капустник для взрослых, которые уже как следует попраздновали и наконец возжелали пищи духовной, но очень незатейливой и не особо напрягающей мозг.

Главное, чтобы было громко, ярко, пышно.

Поэтому идут на ура и плоские шуточки из серии «рвём когти во дворец», и костюмы, сделанные в стиле «стразы-перья, дорого-богато», и выдержанные в карнавальном духе образы актёров, призванные вызывать комические ассоциации.

Громовержец Зевс своим обликом напоминает Деда Мороза на открытии главной ёлки Калуги. Алкмена в финальных сценах — ну чисто Василиса Прекрасная в кокошнике. Бог Гермес похож то ли на постройневшую Ирину Аллегрову, то ли на покрасившегося в блонд Валерия Леонтьева, а в качестве вишенки на этом торте — ещё и переодевается голубым мотыльком.

Это, кстати, не первый случай, когда то, что должно быть комедией, в Калужском драмтеатре становится напичканным пошловатыми штампами капустником с дешёвыми ужимками, плоскими шуточками, которые, повторённые дважды-трижды, уже перестают смешить, но продолжают звучать со сцены.

Перевоплотившийся в Амфитриона Зевс соблазняет Алкмену (Анастасия СЕМЕСЕНКО).

Шут уже не тот

«Комедию богов» не спасает даже игра талантливых актёров Кирилла Бессонова, исполнившего роль Амфитриона, и Игоря Постнова, сыгравшего его слугу. Бесцветными выглядят Вячеслав Соколов и Ярослав Орляченко (они играют друзей Амфитриона). Холодна и бесстрастна, как Снежная королева, Анастасия Семесенко. Зевс в исполнении Игоря Корнилова кажется простоватым. Он изображает любовь к Алкмене, но любовь эта как-то неубедительна.

Возможно, спектакль сложился бы иначе, если бы актёров не подавлял так сильно их коллега Игорь Кумицкий, превративший «Комедию» в свой очередной бенефис.

Образ Гермеса на самом деле очень глубокий и объёмный. Это тот самый шут, который единственный из всех смеет сказать своему королю любую правду. Кстати, именно такого Игорь Кумицкий однажды удачно воплотил на сцене в постановке «Частная жизнь королевы».

Но шут «Комедии богов» уже не тот. У него исчезли объём и глубина. Гермес напоминает, скорее, ярмарочного клоуна.

Впрочем, этот образ Кумицкий эксплуатирует уже давно, и многим зрителям он нравится. Они продолжают складываться пополам от смеха даже в тех моментах, когда это явно лишнее.

Гермес несколько раз меняет свой божественный облик, превращаясь то в слугу, то в старушку, то в голубого мотылька.

Например, в сцене, в которой Амфитриона поочерёдно, один за другим, предают его друзья.

Или когда он, узнав об измене жены, произносит пронзительную фразу: «Как? Как Алкмена могла не понять, где я настоящий?»

В этот момент понимаешь, что сюжет вообще-то не так прост, как кажется, что есть в нём и многогранность, и драма (ведь то, что происходит на сцене, с точки зрения нормальных человеческих отношений, совсем не комедия, а именно драма), но, начавшаяся как капустник, восприниматься иначе эта постановка теперь не может.

«Плетнёва здесь уже нет»

— А вы ждали от этой работы чего-то другого — высокохудожественного, переворачивающего душу? — удивилась одна моя знакомая, когда я поделилась впечатлениями от «Комедии богов» на своей странице в «Фейсбуке». — Нет, поэтому претензии только к себе. Плетнёва здесь уже нет. Именно эта постановка показывает, что «кушает» сейчас наш город. Подозреваю, у публики спектакль будет иметь успех.

Спорить с этим трудно. Но, признаюсь, я всегда жду от театра (возможно, напрасно), открытий, которые переворачивают душу. Особенно, если сам театр представляет постановку не просто как комедию, а как «умный спектакль».

Эта статья была опубликована в №14 газеты «Калужский перекрёсток» от 03.04.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии или электронном архиве издания.