Сенегальский рэпер снял клип в Калуге

Несколько дней назад начинающий сенегальский рэпер Pul Art Bi выложил на YouTube свой клип Red Zone, снятый в Калуге.

Съёмки в нашем городе проходили два дня. На видео видны ИКЦ, площадка у Музея космонавтики, ракета «Восток». В съёмках были задействованы студенты КГУ.

- Ценники за продакшен в Москве оказались нереальные, и обратились к нам, поскольку мы занимаемся как раз медиа-проектами, - рассказал один из участников съёмок Борис ТОЛКАЧЕВ. - Самая главная проблема - сроки. У артиста было всего два дня. Главной съемочной площадкой стал ИКЦ. Также съемки проходили в актовом зале КГУ, в фитнес-клубе на Правом берегу, выезжали и за город в район деревни Вырка. Помогли наши коллеги и партнеры: начиная от машин в кадре, заканчивая массовкой и подтанцовкой. Получился некий челлендж.

Студентка Елена ГУБАРЕВА ставила танец для клипа.

- Я сама придумала движения, мы их с девочками выучили, исполнитель посмотрел, внёс небольшие коррективы, и мы быстро всё сняли, - рассказывает Елена. – Раньше я ничего об этом рэпере не слышала, он более известен во Франции. Мне всё понравились. Тем более сейчас видео выложили на YouTube, в любой момент я могу вбить название, и его всем показать.