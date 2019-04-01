Глас народа
Важно:
График проверок газового
оборудования в квартирах калужан
Понедельник, 01 апреля
$ 64.73 0.07
72.72 0.17
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Культура

Кто выиграл билеты на концерт группы Brainstorm

01.04.2019 16:23 0 70 Дмитрий Ивьев
Кто выиграл билеты на концерт группы Brainstorm

Как мы уже рассказывали, во вторник, 2 апреля, на сцене «Арены КТЗ» в Калуге выступит латвийская группа Brainstorm. Известные музыканты представят свой новый альбом «Wonderful day».

Подробнее о своём предстоящем выступлении и предыдущем визите в Калугу артисты рассказывали в недавнем интервью нашему порталу.

Среди наших читателей в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрывали билеты на этот концерт. Повезло Юлии Гаврюковой, Жанне Московой и Яне Фединой. Поздравляем!

 


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: культура
Еще новости из рубрики «Культура»

Разыгрываем билеты на концерт группы Brainstorm 01.04.2019 08:20

Кто выиграл билеты на концерт Виктора Королева 27.03.2019 16:14

Разыгрываем билеты на концерт Виктора Королева 26.03.2019 12:22

Кто выиграл билеты на концерт Артура Беркута 25.03.2019 08:57

Разыгрываем билеты на концерт Артура Беркута 22.03.2019 15:10

Народные новости
4774 16
Sony
3381 3
bismark318
4665 10
KVVVVK

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

вт 02 апреля, 10:00
Выставка животных "Звероград"
Панорама, ТЦ
пт 05 апреля, 11:00
IV региональный фестиваль технического творчества «Через творчество к инженерным профессиям»
Дворец пионеров
вт 16 апреля, 14:00
Мастер классы в рамках акции "Весенняя неделя добра"
Дом мастеров
пт 19 апреля, 09:30
Фестиваль старинной музыки
Калуга

Для детей

вт 02 апреля, 10:00
Выставка животных "Звероград"
Панорама, ТЦ
ср 03 апреля, 11:00
Спектакль «Принцесса Лазурной горы»
Калужский театр кукол
пт 05 апреля, 11:00
IV региональный фестиваль технического творчества «Через творчество к инженерным профессиям»
Дворец пионеров
сб 06 апреля, 13:00
Детский спектакль «Мяугли»
Филармония

Концерты

вт 02 апреля, 19:00
Концерт BrainStorm. "Wonderful Day"
Арена КТЗ, ДК
ср 03 апреля, 19:00
"Свете тихий..."
Дом музыки
пт 05 апреля, 19:00
Imperia Music Band
Дом музыки
пт 05 апреля, 19:00
«Я Вас любил...». Цикл программ «Очарование романса»
Филармония

Кино

Волшебный парк Джун
Дамбо
Королевский корги
Как приручить дракона 3
Блоги компаний

В Сбербанке оплата квитанций МУП «Калугатеплосеть» - теперь без комиссии!

13 мар 2019 15:03
Новости компаний

«Антивирус» от «Ростелекома» выбрали 13 тысяч калужан

«Ростелеком» интегрирует онлайн-кассу в интернет-магазин

ВТБ в Калуге подключил к Единой биометрической системе два офиса

Исследование ВТБ: мужчины тратят на треть больше женщин

Опросы
С этого года в Калужской области поменялась схема утилизации отходов. Вывозом мусора теперь занимается «Калужский региональный экологический оператор». Это же предприятие принимает плату с населения. Как вы оцениваете первые месяцы после проведения реформы? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Хорошая музыка - Мы заблудились, похоже, в самом начале игры...

drughunter 17 фев 2019 20:26

Юмор и флуд - Севастополь наш?

Viktorch1311 13 фев 2019 16:41

ЧК - Чудо

Viktorch1311 20 янв 2019 19:41

ЧК - Налоги 2

Viktorch1311 20 ноя 2018 14:21

Новости партнеров

Возможно ли добиться справедливости при несогласии с неправомерным вердиктом налоговой? Что пишут в нормативных документах и какова реальная ситуация?

В какой страховой компании лучше работать?

Жидкая резина - новое поколение гидроизоляционных материалов

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.