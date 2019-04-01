Кто выиграл билеты на концерт группы Brainstorm

Как мы уже рассказывали, во вторник, 2 апреля, на сцене «Арены КТЗ» в Калуге выступит латвийская группа Brainstorm. Известные музыканты представят свой новый альбом «Wonderful day».
Подробнее о своём предстоящем выступлении и предыдущем визите в Калугу артисты рассказывали в недавнем интервью нашему порталу.
Среди наших читателей в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрывали билеты на этот концерт. Повезло Юлии Гаврюковой, Жанне Московой и Яне Фединой. Поздравляем!
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Разыгрываем билеты на концерт группы Brainstorm 01.04.2019 08:20
Кто выиграл билеты на концерт Виктора Королева 27.03.2019 16:14
Разыгрываем билеты на концерт Виктора Королева 26.03.2019 12:22
Кто выиграл билеты на концерт Артура Беркута 25.03.2019 08:57
Разыгрываем билеты на концерт Артура Беркута 22.03.2019 15:10
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