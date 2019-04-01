Кто выиграл билеты на концерт группы Brainstorm

Как мы уже рассказывали, во вторник, 2 апреля, на сцене «Арены КТЗ» в Калуге выступит латвийская группа Brainstorm. Известные музыканты представят свой новый альбом «Wonderful day».

Подробнее о своём предстоящем выступлении и предыдущем визите в Калугу артисты рассказывали в недавнем интервью нашему порталу.

Среди наших читателей в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрывали билеты на этот концерт. Повезло Юлии Гаврюковой, Жанне Московой и Яне Фединой. Поздравляем!