Латвийское вторжение: что привезёт в Калугу группа Brainstorm

В преддверии концерта в Калуге, который состоится 2 апреля в «Арене КТЗ», латвийская группа Brainstorm дала интервью по Skype нашему порталу.

- Расскажите немного о самом альбоме, в поддержку которого будет ваш нынешний тур?

- Альбом называется «Wonderful day». Он писался в Латвии и Швеции, где нам помогали два молодых продюсера из Стокгольма Повел Олссон и Дэвид Ларсон. Эти парни отлично разбираются в современной музыке и сами играют в группе The Royal Concept. Они приезжали к нам в Ригу, и мы вместе сочиняли песни, это было очень вдохновляющее сотрудничество. Мы использовали для работы над альбомом любое время и место – неважно, гостиница или поезд. Благодаря современным технологиям это можно делать практически везде.

- Новые продюсеры значительно повлияли на ваш звук?

- Нам всегда кажется, что с каждым новом альбомом звук меняется, что происходят радикальные перемены, но фанаты говорят: «Это всё тот же старый Brainstorm». Повел и Дэвид окончили джазовый институт в Швеции, и, благодаря их образованию, расширяется и наше понимание музыки. Думаю, у нас получилась интересная коллаборация.

- Альбом вышел ещё в прошлом году, а в 2019 группе исполняется 30 лет. Этот юбилей как-то повлияет на репертуар предстоящих концертов?

- На выступлениях мы всегда играем песни разных времён, но в России нас знают со времён песни Maybe, а это где-то середина нашего творчества. До этого мы в основном делали музыку на латышском и чуть-чуть на английском. Тот период очень плохо известен русскому слушателю, поэтому здесь мы исполняем песни от Maybe и до сегодняшнего дня.

- Вы снова привлекли к работе над обложкой Антона Корбайна. Расскажите немного о вашем знакомстве и совместных проектах, а также о том, насколько для команды имеет значение её визуальная составляющая.

- Это очень важный момент, и примеры разных групп это только подтверждают. Можно вспомнить того же Корбайна и его сотрудничество с Depeche Mode. Именно после прихода Антона в их визуальный мир мы и знаем тот самый Depeche Mode - этих стильных ребят в кожаных куртках. До этого ведь у них не было единого образа группы. И то же самое в какой-то мере можно сказать и про нас. Например, на одной из фотосессий Антон предложил нам надеть простые чёрные майки. Сначала мы решили, что это как-то не интересно. Но потом ты надеваешь эти майки, смотришь фотографии, и сразу чувствуется какая-то сила, уверенность в это простой картинке с четырьмя ребятами - сразу возникает ощущение команды.

А познакомились с Корбайном мы лет пятнадцать назад на выставке в Копенгагене. Мы пообщались, и уже на следующей встрече слово за слово мы договорились о съёмках для Brainstorm. Он приехал к нам в Ригу, это был год 2003-й, тогда мы работали над диском A day before tomorrow. И с тех пор он гостил у нас раз пять, мы делали фотосессии в Лондоне и Копенгагене. Всего мы сотрудничали на четырех альбомах.

- Действительно, в России вас знают где-то с начала нулевых, поэтому для многих стало неожиданностью, что группа Brainstorm существует с 1989 года. А что вообще представляла в то время латвийская рок-сцена?

— Это был своеобразный переходный период. У нас было несколько отличных команд, многие из которых откровенно копировали западных артистов. У вас, насколько я знаю, было то же самое. Я помню только припев (Ренарс напевает: «Нажми на кнопку - получишь результат»). Вспомнил, «Технология». Они использовали стиль Depeche Mode и собирали стадионы. И уже после снятия железного занавеса начали появляться группы, игравшие достаточно оригинальную музыку. В 90-е мы, конечно, тоже не избежали влияния Depeche Mode, потом появилась Nirvana и остальной гранж. Тогда исчез этот информационный вакуум, и нам всего хотелось, отовсюду бралось понемножку. А потом постепенно начал вырабатываться уже собственный почерк.

В предыдущий раз музыканты приезжали в Калугу в 2016 году.

- Вы уже приезжали с концертом в Калугу и выступали на фестивале «Дикая мята», который проводился в окрестностях. Расскажите об этих концертах.

- Впечатления самые лучшие! Нам нравится выступать на фестивалях. Пусть это удаётся не так часто, но опен-эйр — это всегда здорово. А напомните, в Калуге был концерт в зале или в клубе?

- В зале.

— Значит, это был хороший «вечер встречи с писателем». Когда публика сидячая, мы просим людей писать на билетах вопросы, и концерт превращается в такую творческую встречу.

Клип на песню Wonderful Day помогал снимать российский космонавт Сергей Рязанский. Видео впервые было опубликовано 12 апреля 2018 года.

- Как калужанин не могу не спросить про клип на заглавную песню альбома Wonderful Day, который частично снимался на МКС. Насколько вам вообще интересна космическая тема?

- У нас в группе есть министр космоса, который хочет там побывать. Это Марис, его и попросим прокомментировать. (Далее говорит Марис Михельсонс): Я бы с удовольствием после концерта сходил в Музей космонавтики. Был в таком только один раз, в Москве. Я с детства люблю читать про космонавтику, и фигура Циолковского очень вдохновляет. Это великий человек, изменивший науку.

- Ренарс, я знаю, что вы пишете детские песни на латышском. Не планируете ли сделать такой проект и на русском?

- Было бы здорово, и мы над этим работаем. Идею перевести их подал наш добрый друг Сергей Тимофеев, который помогает группе с русскими текстами. Я скажу так: дорогие мамы, это всё в процессе. Думаю, что нынешние дети уже вырастут, а вот к следующему поколению мы успеем перевести эти песни. Вообще они в первую очередь предназначены для малышей-дошкольников. Эти песни в игровой форме помогают запомнить алфавит и таблицу умножения. Мне очень приятно слышать отзывы мам, которые говорят, что именно благодаря моим песням их ребёнок выучил буквы.

- У вас на альбоме есть дуэт с Мариной Кравец. Будет ли она участвовать в концертах, и как вообще будет исполняться эта песня?

- Мы очень признательны Марине, что она согласилась петь с нами. Сама запись и совместные репетиции проходили очень интересно и легли в основу клипа. И мы бы с удовольствием брали Марину на все выступления, но она человек занятой, поэтому на концертах мы исполняем эту песню со зрителями. Так что, дорогие барышни, которые придут на концерт, для вас ответственное задание: нужно будет исполнить куплет за Марину. И вообще ждём калужан 2 апреля в «Арена КТЗ».