Рок-хиты в Калуге: кто выиграл билеты

Как мы уже рассказывали, в среду, 27 марта, в концертном зале Калужской филармонии инструментальный ансамбль «Палладио» представит рок-концерт, программа которого состоит из кавер-версий самых узнаваемых и знаковых рок-хитов последних десятилетий.

- Музыканты будут исполнять каверы наиболее известных композиций таких групп, как Scorpions, Queen, Coldplay и других, - рассказали нам организаторы. - Также концерт будет дополнен музыкой из популярных сериалов, например, «Game of Thrones».

Среди наших читателей в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрывали билеты на этот концерт. Повезло Олесе Фёдоровой. Поздравляем!