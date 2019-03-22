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Рок-хиты в Калуге: кто выиграл билеты

22.03.2019 09:44 0 88 Дмитрий Ивьев
Рок-хиты в Калуге: кто выиграл билеты

Как мы уже рассказывали, в среду, 27 марта, в концертном зале Калужской филармонии инструментальный ансамбль «Палладио» представит рок-концерт, программа которого состоит из кавер-версий самых узнаваемых и знаковых рок-хитов последних десятилетий.

- Музыканты будут исполнять каверы наиболее известных композиций таких групп, как Scorpions, Queen, Coldplay и других, - рассказали нам организаторы. - Также концерт будет дополнен музыкой из популярных сериалов, например, «Game of Thrones».

Среди наших читателей в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрывали билеты на этот концерт. Повезло Олесе Фёдоровой. Поздравляем!


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: культура
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