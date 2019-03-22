Рок-хиты в Калуге: кто выиграл билеты

Как мы уже рассказывали, в среду, 27 марта, в концертном зале Калужской филармонии инструментальный ансамбль «Палладио» представит рок-концерт, программа которого состоит из кавер-версий самых узнаваемых и знаковых рок-хитов последних десятилетий.
- Музыканты будут исполнять каверы наиболее известных композиций таких групп, как Scorpions, Queen, Coldplay и других, - рассказали нам организаторы. - Также концерт будет дополнен музыкой из популярных сериалов, например, «Game of Thrones».
Среди наших читателей в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрывали билеты на этот концерт. Повезло Олесе Фёдоровой. Поздравляем!
|
Выставка «оскароносного» фотографа открылась в Калуге 21.03.2019 16:15
Кто выиграл билеты на «Свадьбу в Малиновке» 21.03.2019 08:30
Латвийское вторжение: что привезёт в Калугу группа Brainstorm 20.03.2019 15:10
Кто выиграл билеты на органный концерт 20.03.2019 11:27
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: