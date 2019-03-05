Кто выиграл билеты на концерт Фотия

Как мы уже рассказывали, в среду, 6 марта, иеромонах Свято-Пафнутьева Боровского монастыря Фотий выступит в Калуге на сцене «Арены КТЗ». Победитель шоу «Голос» представит новую программу «33».
Напомним, Фотий выиграл шоу Первого канала в 2015 году. После этого он выступал со множеством концертов по всей стране, в том числе и в Калуге.
Среди наших читателей в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрывали билеты на этот концерт. Повезло Юрию Леонову, Любови Макаровой, Екатерине Кутявиной и Лене Фова. Поздравляем!
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