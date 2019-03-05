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Разыгрываем билеты на концерт Фотия

05.03.2019 08:03 0 262 Дмитрий Ивьев
Разыгрываем билеты на концерт Фотия

В среду, 6 марта, иеромонах Свято-Пафнутьева Боровского монастыря Фотий выступит в Калуге на сцене «Арены КТЗ». Победитель шоу «Голос» представит новую программу «33».

Напомним, Фотий выиграл шоу Первого канала в 2015 году. После этого он выступал со множеством концертов по всей стране, в том числе и в Калуге.

Среди наших читателей в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрываем билеты на этот концерт. Подробнее по ссылке на сообщество.


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: культура
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