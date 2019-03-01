Разыгрываем билеты на концерт Алексея Брянцева

В ближайшее воскресенье, 3 марта, на сцене «Арены КТЗ» в Калуге выступит Алексей Брянцев, исполняющий шансон.
- Слушатель истосковался по настоящему красивому мужскому голосу, - отмечают организаторы. - Алексей Брянцеве - молодой человек с очень «взрослым» баритоном. Замечен в исполнении романтических песен о любви. Засветился на эстраде с дебютным дуэтным альбомом «Привет, малыш!», записанным совместно с Ириной Круг.
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