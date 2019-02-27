Разыгрываем билеты на концерт Стаса Михайлова

В пятницу, 1 марта, на сцене «Арены КТЗ» в Калуге выступит кумир многих женщин страны Стас Михайлов. Он представит программу «Ты и я».
- Каждое выступление этого артиста не похоже на предыдущее, ведь любой концерт Стас выстраивает, находясь прямо на сцене, общаясь со зрителями в перерывах между песнями, - говорят организаторы.
Среди наших читателей в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрываем билеты на этот концерт. Подробнее по ссылке на сообщество.
|
Кто выиграл билеты на концерт Славы 27.02.2019 11:19
Разыгрываем билеты на оперу «Евгений Онегин» 27.02.2019 10:05
Кто выиграл билеты на «Магический дудук» 27.02.2019 08:56
Разыгрываем билеты на концерт Славы 27.02.2019 07:25
Разыгрываем билеты на «Магический дудук» 26.02.2019 16:35
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
В Калуге прошла рабочая встреча вице-президента Сбербанка с губернатором
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: