Театральный роман со зрителем

Не так давно «Лаборатория будущего театра» Российского института театрального искусства (ГИТИС) провела опрос и представила портрет аудитории российской драмы. Всех зрителей разделили на 3 категории: активные (посещают спектакли минимум раз в месяц), регулярные (раз в 2–3 месяца) и нерегулярные (раз в год и реже). А вообще по итогам опроса средний российский театрал — это замужняя женщина 37 лет, имеющая высшее образование и считающая себя обеспеченной.

Мы решили узнать, насколько вписывается в эту картину посетитель Калужской драмы и как наш театр работает с аудиторией. В этом нам помогла разобраться начальник службы по работе со зрителями Ирина МОСТОВАЯ.

О лояльной аудитории

— Мы занимаемся формированием цены и реализацией билетов, различными соцопросами, изучением зрительского интереса, а также репертуарной политикой в её «прокатной части». То есть наша служба определяет, когда и какой спектакль лучше поставить, сколько раз его играть, как долго он будет в ротации и т. п.

Очень радует, что у нас есть уже сформировавшийся зритель, который ходит в театр многие годы, а иногда и не в одном поколении. Достаточно сказать, что только нашему нынешнему зданию идёт уже 61-й год. По одним источникам, это 10-е, по другим — 12-е здание Калужской драмы. У нас высок процент так называемых лояльных зрителей, буквально выросших на наших спектаклях.

Есть даже особая категория — «премьерный» зритель, который ходит на каждую новую постановку. Что-то может нравиться, что-то — нет, но он обязательно следит за нашим репертуаром.

О популярных спектаклях

— В среднем наш основной зал бывает заполнен на 80%. Это довольно высокий показатель, хотя очевидно, что нам есть куда расти. Это значит, что театр попадает в широкого зрителя.

Конечно, самым популярным жанром остаётся комедия. Люди хотят отдох­нуть, отвлечься от каких-то бытовых дел и просто посмеяться. Но есть ещё и вопрос качества. Здесь очень важна фигура режиссёра, который способен не дать представлению скатиться в пошлость. Комедию любят практически 90% зрителей, из которых процентов 10–15 готовы пойти на другой жанр. То есть около 80% ходили бы в театр исключительно ради развлечения. Но здесь тоже не всё так однозначно, ведь не всегда у спектакля можно чётко определить жанр.

Например, «Дом восходящего солнца». Там, конечно, есть комедийные ситуации, но постановка всё равно получилась глубокой. И я считаю, что зрительский сегмент, готовый посещать такие спектакли, как «Пять вечеров» или «Поминальная молитва», растёт. Человек 5 раз сходит на лёгкую комедию, а на шестой ему уже захочется чего-то другого.

Ведь такая массовая популярность — это важная, но не единственная составляющая. У нас есть постановки, которые не имеют такого оглушительного успеха, на них ходят, может быть, человек 300, но зато они точно знают, чего ждут от театра, и часто в конце спектакля весь зал встаёт и долго аплодирует.

Мы с помощью группы волонтёров проводили большой опрос среди зрителей, и в заполняемой ими анкете был пункт о любимых артистах. Выяснилось, что зрители достаточно хорошо знают нашу труппу, поскольку в опросниках были указаны практически все фамилии. Конечно, есть актёры, у которых, можно сказать, собственные фан-клубы. Это связано не только с их работой в театре, но и с их собственными проектами.

О привлечении в театр молодёжи

— Сейчас наш основной зритель — это уже взрослый человек старше 40 лет. Но мы планируем привлекать и другую аудиторию. Так, на февраль запланирован месячник «Театр для молодёжи». На это время мы постарались подобрать соответствующую тематику спектаклей, а цены на билеты сделали максимально доступными.

Мы воспринимаем понятие «молодёжь» достаточно широко. Это не только школьники и студенты, но и более взрослые зрители — примерно до 30 лет. Хотя эти ограничения, конечно, не более чем условность — большинство спектаклей может быть интересно и старшему поколению. Если тема приживётся, такие месячники можно проводить каждый год.

Мы поставили несколько спектаклей на дневное время, на 14:30. Это сделано по просьбам школьных учителей, чтобы у них была возможность проводить так называемый урок литературы в театре. Например, класс смотрит постановку Баранникова «Убивец», сделанную по роману Достоевского «Преступление и наказание», а потом начинается обсуждение с актёрами и режиссёром. Вообще, у нас идёт целый ряд спектаклей по классике — «Ромео и Джульетта», гоголевская «Женитьба», «Homunculus», являющийся режиссёрской интерпретацией пьесы Максима Горького «Дети солнца».

Будет что посмотреть и младшим школьникам. «Большие уроки для маленьких театралов» — это интер­активное представление, где актёры в образах персонажей из «Буратино» проводят экскурсию и рассказывают маленьким зрителям, как устроен театр. Так что охват публики у нашего проекта — от 6 лет и старше.

О зрителях из районов

— В последние годы к нам активно поехали люди из отдалённых районов и даже из других областей. Им бывает сложно попасть в Калугу на вечерние спектакли, поэтому в феврале популярный спектакль «Ханума» у нас идёт не только в 18:30, но и в 12:00. И, надо сказать, билетов на эти показы почти не осталось.

Одно время театр сам практически не выезжал в районы, но сейчас мы навёрстываем упущенное и привозим спектакли в небольшие города нашей области. Могу сказать, что за последние несколько десятков лет зритель там заметно вырос. Люди голосуют рублём, они осознанно выбирают спектакли. Можно сказать, мы приучили зрителя воспринимать театр.

И ещё один момент: в маленьких городах, где есть свои народные театры, зритель оказывается гораздо более подготовленным к серь­ёзным представлениям.

О ценовой политике

— В стоимость билета заложено множество параметров. Здесь важен и зрительский спрос, и занятые актёры, и много чего ещё. Но мы стараемся поддерживать демократичные цены — они колеблются в пределах 150 – 800 рублей. Это вовсе не означает, что спектакль за 150 будет ниже качеством, чем за 800. Наших кассиров даже иногда спрашивают, почему на ту или иную постановку такие дешёвые билеты, в чём подвох?

Отвечаю: никакого подвоха нет. Мы государственное предприятие, поэтому зритель, по сути, оплачивает половину настоящей стои­мости, остальные деньги мы получаем из бюджета. Кстати, сейчас мы внедряем новую инициативу: купить билет теперь можно даже в антракте.

О контакте с публикой

— Для театра очень важно выстроить обратную связь со зрителем. Самый элементарный, простейший пример — это непосредственно поинтересоваться их впечатлениями после спектакля. У нас часто этим занимаются гардеробщики. Отзывы в основном положительные, хотя есть и критика, причём даже самых «хитовых» постановок. Кроме того, у нас есть своеобразный пул активных зрителей, человек 100, которые оставляют нам свою электронную почту, чтобы театр мог оповещать их о готовящихся событиях и премьерах. Причём это их собственная инициатива.

Мы всегда реагируем на зрительские запросы, можем сделать дополнительный показ для той или иной группы, что-то добавить или скорректировать. Например, многие просили показать снова спектакль «Хрустальный башмачок», и мы запланировали это на март. Так что театр находится в тесном контакте со зрителем и готов меняться для нашей аудитории.

Эта статья была опубликована в №5 газеты «Калужский перекрёсток» от 30.01.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии или электронном архиве издания.