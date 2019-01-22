Калужские школьники сыграют на одной сцене с профессиональными артистами

В начале этого года в нашем регионе стартовал проект «Я – не Чучело!», инициатором которого является Мастерская творческих инициатив имени Александра Плетнёва. Цель проекта – обратить внимание общества на проблемы подростковой жестокости, которые могут привести к печальным последствиям.

- Идея долго вынашивалась, но для её реализации не хватало финансирования, - рассказывает один из авторов проекта Леонид КЛЁЦ. – Тогда мы решили подать заявку в Фонд Президентских грантов. Результаты конкурса стали известны 1 ноября. Наша мастерская оказалась в числе его победителей.

Проект включает в себя серию экскурсий, мастер-классов, в том числе с участием психологов. Финальной точкой станет спектакль «Вдох – выдох» по пьесе Юлии Тупикиной. Премьера постановки запланирована на середину апреля. Она состоится на сцене зала-трансформера Инновационного культурного центра Калуги.

- Это спектакль о подростках и с участием подростков, - говорит Леонид Клёц. – Мы попробуем рассказать нашим детям, что жизнь – это такая драгоценность, которая даётся всего один раз, и можно либо прожить её как зря, либо что-то оставить после себя.

- Проблемы, которые обозначены в проекте и которым посвящена пьеса «Вдох – выдох», к сожалению, никуда не уходят, а наоборот становятся жёстче и изощрённее, - комментирует заместитель директора центра «Стратегия» и психолог проекта «Я – не Чучело!» Наталья МЕЗЕНЦЕВА. – Мы сталкиваемся с различными проявлениями жестокого обращения со сверстниками. Очень важно, что пьеса включает в себя три основные линии общения в подростковом мире: подросток – подросток, подросток – учитель и подросток – родитель. Мы планируем оказывать помощь проекту, начиная с кастинга, репетиций спектакля и заканчивая обсуждениями с детьми и взрослыми после показов.

В спектакле будут задействованы не только профессиональные артисты, но и школьники. Кастинг состоится в феврале. Принять участие в нём могут все желающие подростки в возрасте от 13 до 15 лет.

Для этого им нужно до 15 февраля отправить снятую на обычный телефон видео-визитку на электронный адрес: artiko.kaluga@mail.ru. В теме сообщения следует указать: «Кастинг. Вдох – выдох», - а в самом письме написать коротко о себе: фамилию, имя, отчество, возраст и контактные данные.

Подробнее о проекте – на сайте mtipletnev.ru, в группе «ВКонтакте», а также по телефону: +79533312112.