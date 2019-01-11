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Малую сцену драмтеатра отдадут «Детям понедельника»

11.01.2019 16:25 0 173 Оксана КОЛОСОВА
Малую сцену драмтеатра отдадут «Детям понедельника»

В Калужском областном драматическом театре стартует новый творческий проект «Дети понедельника». В рамках него лучшие любительские театральные коллективы смогут представить свои постановки на Малой сцене драмтеатра. Показы будут проходить раз в месяц по понедельникам.

Проект придумал главный режиссёр Калужского драматического театра Владимир ХРУЩЁВ.

- В ноябре-декабре прошлого года проходил областной фестиваль любительских театров «Приокские сюжеты». Я был председателем жюри, - рассказал он нашему изданию. – Идея проекта родилась во время просмотра замечательного спектакля в ДК «Малинники». Я тут же предложил режиссёру и коллективу в нём поучаствовать. В Год театра это хорошая возможность любительским студиям и театрам под покровительством главного театра области рассказать о себе и показать некоторые свои работы.

На данный момент у организаторов проекта «Дети понедельника» есть договорённость об участии с тремя любительскими театрами, чьи постановки были признаны лучшими на фестивале «Приокские сюжеты».

28 января в 18:30 на Малую сцену выйдут актёры театра-студии «Малахит» экопоселения «Ковчег» Малоярославецкого района (режиссёр Олег Малахов). Они покажут спектакль «Призраки» по одноимённой пьесе итальянского комедиографа Эдуардо де Филиппо. 

25 февраля зрители увидят работу творческого клуба «Зал ожидания» (ДК «Малинники», режиссёр Сергей Палочкин) – постановку «Вдова, коротышка, охранник, тюлень и др…» по пьесе российского драматурга Керен Климовски. 

18 марта на Малой сцене выступит коллектив из Обнинска – студенческий театр ИАТЭ (режиссёр Юлия Носова). Актёры представят спектакль «Хармс» – фантазию по стихам, рассказам, дневникам Даниила Хармса и воспоминаниям о нём. 

Проект «Дети понедельника» будет проходить до апреля-мая. Если он окажется успешным, то, возможно, найдёт продолжение и в следующем творческом сезоне.   


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Тэги: культура театр
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