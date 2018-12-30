Самые ожидаемые премьеры в кино в 2019 году

Мы изучили основные тренды западного кино в 2019-м. Одна из главных кинотенденций предстоящего года — ремейки старых полнометражных мультфильмов.

Реинкарнация «Диснея»

Тим Бёртон решил сдуть пыль с истории про слонёнка, летающего с помощью ушей. Оригинальный анимационный фильм «Дамбо» вышел на экраны — страшно сказать! — ещё в 1941 году и стал одним из первых полнометражных мультфильмов от студии «Дисней». Новая версия имеет все шансы на успех, в том числе и в России, где мультик про «Дамбо» далеко не так популярен, как в США, зато фамилия режиссёра и прекрасный актёрский состав (Ева Грин, Дени ДеВито, Колин Фаррел) обязательно приведут людей в кинотеатры.

Не менее интригующим выглядит «Аладдин» от Гая Ричи — режиссёра, от которого уж точно не ждёшь доброй семейной сказки. Мультфильм 1992 года во многом держался на обаянии и таланте Робина Уильямса, озвучивавшего роль Джинни. У Гая Ричи волшебного друга Аладдина сыграл не менее харизматичный Уилл Смит, при этом остальные актёры не слишком знакомы российскому зрителю. Но в любом случае всем желающим поностальгировать по старому доброму «Диснею» 90-х и просто любителям антуража восточных сказок фильм должен прийтись по душе.

Ну и один из самых ожидаемых проектов 2019 года — ремейк анимационного шедевра 1994 года «Король Лев». Мировой сбор от проката составил рекордные для традиционной мультипликации $968 млн., и новый фильм, очевидно, тоже нацелен на солидную кассу. Трейлер только подтвердил огромный зрительский интерес: за сутки ролик набрал 224,6 миллиона просмотров. Режиссёр Джон Фавро, в отличие от Ричи и Бёртона, культового статуса не имеет, зато прекрасно знает, как делать коммерчески успешное кино, ведь его «Железный человек» собрал в прокате более чем внушительные $500 млн. Кроме того, Фавро снял «Книгу джунглей», так что опыт работы с виртуальными зверями оказался весьма кстати для нового проекта. А выйдет фильм во второй половине июля, когда оригинальному «Королю Льву» стукнет 25 лет.

2019 год принесёт нам и несколько продолжений знаменитых компьютерных мультфильмов. Новые приключения мальчика-викинга Иккинга и его ручного дракона Беззубика — главных героев фильма «Как приручить дракона‑3» — выйдут на экраны уже 21 февраля. Также в следующем году нас ждёт вторая часть мультика «Холодное сердце», рассказывающая про двух сестёр — повелительницу снежной стихии королеву Эльзу и принцессу Анну, способную растопить любое сердце. Ну а вишенкой на этом 3D-торте станет «История игрушек‑4» — продолжение первого полнометражного компьютерного мультфильма.

Любите комикс — источник фильмов

«Шазам!» — американский фантастический боевик, основанный на одноимённом комиксе.

«Хеллбой-3: Возрождение кровавой королевы». В третьей части популярного фэнтези о красном персонаже события будут развиваться в Туманном Альбионе. Хеллбою вновь придётся спасть мир от тёмных сил.

По-прежнему на пике популярности — экранизации комиксов и прочее супергеройское кино. В 2019 году поклонникам жанра будет где разгуляться. В первую очередь нас ждёт множество сиквелов. Это и четвёртые «Мстители», и «Люди Икс: Тёмный Феникс», ставшие уже 13-й частью бесконечной франшизы, а также очередной «Человек-паук» с подзаголовком «Вдали от дома» и новый релиз о вселенной Готэма под названием «Джокер» с Хоакином Фениксом в заглавной роли.

Отдельно стоит сказать о перезапуске фантастического экшена «Хеллбой» о красном рогатом монстре с добрым сердцем. Новый фильм, в отличие от предыдущих, будет снимать не Гильермо дель Торо, а Нил Маршалл, известный по работе над сериалом «Игра престолов». Ещё одна любопытная деталь: в роли безумной ведьмы Нимуэ, противостоящей главному герою, снялась Милла Йовович.

Продолжает вереницу супергеройских картин будущего года фильм «Шазам!». К приложению для распознавания музыки кино отношения не имеет. На самом деле в названии зашифрованы имена легендарных богов и героев древности, способности которых переходят к герою: мудрость Соломона (Solomon), сила Геракла (Hercules), стойкость Атланта (Atlas), мощь Зевса (Zeus), смелость Ахиллеса (Achilles) и скорость Меркурия (Mercury). Собственно, с помощью этого слова тинейджер по имени Билли Бэтсон может перевоплощаться во взрослого супергероя.

Хотя бы немного восстановить гендерный баланс призван фильм «Капитан Марвел». Главную героиню зовут Кэрол Денверс, она пилот американских ВВС, но вполне может летать и без самолёта благодаря генам инопланетного воина. Разумеется, однажды ей предстоит защитить Землю от космических захватчиков.

Очень страшное кино

«Оно-2» — американский фильм ужасов режиссёра Андреса Мускетти. Выход в широкий прокат запланирован на 6 сентября 2019 года.

Возможно, золотой век фильмов ужасов давно позади, но на популярности экранизаций Стивена Кинга это никак не отражается. В грядущем году таковых выйдет две. Первая — «Оно‑2». Как нетрудно догадаться, это продолжение истории про чудовищного клоуна Пеннивайза. Главные герои предыдущего фильма повзрослели, но 27-летний цикл завершился, а значит, танцующий клоун снова готов убивать.

Ещё одна киноадаптация книги короля ужасов — фильм «Кладбище домашних животных». Обычная американская семья переезжает в тихий городок, но вскоре их кот погибает под колёсами грузовика. Глава семьи хоронит его на древнем кладбище индейцев, но животное оживает, превращаясь в жестокое чудовище.

Тарантино препарирует «фабрику грёз»

Ну и вне всяких категорий — новый фильм от Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». Это ретро-история. Сюжет разворачивается вокруг актёра, который после успеха одного сериала ищет способ пробиться в большое кино. Но то же самое пытается проделать и его дублёр. А рядом начинает совершать свои кровавые преступления печально известная «семья» Чарльза Мэнсона. В главных ролях — неувядающие Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт, а вообще в фильме можно будет увидеть множество звёзд, включая Аль Пачино и Тима Рота. Тарантино — известный киноман, а в этом случае, похоже, он решил поиграть с голливудскими иконами конца 60-х: в фильме много реальных исторических персонажей вроде Романа Полански и Брюса Ли. Ожидается много крови, чёрного юмора и синефильских отсылок, а что получилось в итоге, узнаем в июле следующего года.

Закат хиппи. Квентин Тарантино на съёмках фильма «Однажды в Голливуде».

Эта статья была опубликована в №52 газеты «Калужский перекрёсток» от 26.12.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и в электронном архиве издания.