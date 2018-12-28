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Разыгрываем билеты на новогоднюю сказку «Снежная королева»

28.12.2018 08:30 0 145 Дмитрий Ивьев
Разыгрываем билеты на новогоднюю сказку «Снежная королева»

Московский театр детской сказки Натальи Солей 7 января на сцене «Арены КТЗ» в Калуге представит новогодний спектакль для детей и взрослых по мотивам произведения Г. Х. Андерсена «Снежная королева».

- Прошло более 170 лет со времени ее написания, а ее по-прежнему читают, пересказывают, инсценируют, экранизируют, пытаясь разгадать код вечной актуальности этого произведения, - говорят организаторы. - «Снежная королева» в исполнении этой творческой группы – это спектакль, который помимо эмоционального фейерверка чувств дарит ещё и совершенно эстетское наслаждение глазам и сердцу.

Среди наших читателей в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрываем билеты на этот спектакль. Подробнее по ссылке на сообщество.


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Тэги: культура новый год праздник
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