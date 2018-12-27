Разыгрываем билеты на концерт «Синей птицы»

Как мы уже рассказывали, московский театр песни «Синяя птица» в пятницу, 4 января, представит программу «Рожденные в СССР».

Солист известного коллектива - калужанин Дмитрий Галицкий. Недавно на нашем сайте выходило интервью с ним.

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