Разыгрываем билеты на концерт «Синей птицы»

Как мы уже рассказывали, московский театр песни «Синяя птица» в пятницу, 4 января, представит программу «Рожденные в СССР».
Солист известного коллектива - калужанин Дмитрий Галицкий. Недавно на нашем сайте выходило интервью с ним.
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