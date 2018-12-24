«Меня интересуют роли злодеек»

Ей посчастливилось учиться у Александра Плетнёва, играть на одной сцене с легендарным Валерием Золотухиным и исполнить роль Джульетты после 30 лет.

Востребованная актриса Анна СОРОКИНА в детстве видела себя мультипликатором, а в юности — модельером.

— Всегда тяготела к сцене, любила петь. Но стать мечтала дизайнером, ради чего пошла в швейное училище. В 1998 году случайно попала на съёмки фильма «Ворошиловский стрелок» С. Говорухина. И с тех пор мечтала только об одном — стать актрисой. Сначала видела себя исключительно в кино, поэтому решила поступать во ВГИК. Провалилась — и уже потом пошла в театральные вузы. Два года безрезультатно пробовала свои силы. Затем узнала, что в нашем театре набирается курс в ГИТИС. И на этот раз мне повезло. О решении стать актрисой не жалела никогда, теперь даже не могу представить себя в другой профессии.

Свет софитов

— Страх перед выходом на сцену или, во всяком случае, некоторый мандраж живёт, наверное, внутри каждого артиста. В первый раз на сцене я появилась на первом курсе, когда на открытии сезона нас представили калужскому зрителю как будущих актёров театра. Настолько, помню, разнервничалась, что шевельнуться не могла. А потом начались учёба, экзамены, дипломные спектакли, смотреть которые приходили артисты и режиссёры, и, поверьте, это страшнее любой, даже самой взыскательной публики. Сейчас, конечно, такого парализующего страха нет. Есть некая «взнервлённость» перед спектаклем, но она уже привычна. Просто это стало частью жизни…

«Актриса нюансов»

— Многие режиссёры отмечают, что я актриса очень нюансированная, больше «киношная». В кино, для крупных планов, это, может быть, самое «то», а вот в театре этого мало. У нас это называют «шептальный реализм» — мне кажется, что я переигрываю, а зрителю на втором ярусе меня попросту плохо слышно. Приходится перешагивать через себя. И всё-таки, если выбирать между театром и кино, я бы, тем не менее, выбрала театр. Он даёт возможность прожить роль целиком, от начала до конца, не прерываясь. Есть время набрать эмоцио­нальный багаж, в отличие от кино, где первая половина сцены снимается сегодня, а вторая — через месяц, и вообще сцены снимаются далеко не всегда последовательно. Ещё один бонус в театре — полюбившуюся роль можно играть годами, взращивая её и обогащая.

С дочерью Полиной.

Откровения

— Если честно, я отношусь к актёрам, которые больше любят репетиционный процесс. Мне нравится, когда спектакль только рождается, когда мы вместе что-то придумываем, спорим, когда ещё есть возможность что-то изменить или повторять полюбившиеся сцены. Мне нравится играть первый, второй, третий спектакли — ты ещё только ищешь себя, трепетно прислушиваясь к реакции зрителей. Она всегда иная — не такая, как у партнёров на репетициях. Зрители плачут и смеются там, где ты и не ожидаешь.

Семья

— Совмещать личную жизнь и театр достаточно сложно, так как театр порой может забрать практически всё время. У многих — большие семьи, даже не знаю, как они справляются. У меня есть семилетняя дочь Полина, и она, к сожалению, большую часть времени проводит с бабушкой, так как я практически всегда в театре. Видимо, это вопрос распределения приоритетов. Полина приходит на сказки с моим участием, но почему-то ей кажется, что работаю я где-то в офисе за компьютером, а в театре просто приятно провожу время.

Джульетта, Сонечка и Миледи

— У многих актёров есть роли, о которых они мечтают. На четвёртом курсе мне досталась роль Сонечки Мармеладовой в дипломном спектакле «Преступление и наказание». К сожалению, после того как был готов первый акт, педагоги приняли решение дипломный спектакль заменить, и в результате я сыграла Аксюшу в «Лесе» А. Островского. Сонечка с тех пор засела у меня в голове, я сильно переживала, вспоминала о роли, как о чём-то несбывшемся. Потом мне хотелось сыграть Миледи в «Трёх мушкетёрах», Зойку в булгаковской «Зойкиной квартире». Но в моём репертуаре есть роли, о которых я даже и не мечтала. Безумно счастлива была попасть в спектакль Вики Печерниковой по пьесе М. Себастиана «Безымянная звезда», где мне досталась роль Незнакомки. Давалась она мне очень тяжело, но от этого ещё больше стала мне дорога, и сейчас это моя любимая работа. Невероятным считаю своё попадание в спектакль «Ромео и Джуль­етта» режиссёра Геннадия Шапошникова. В спектакле помимо классических Ромео и Джульетты задумывалась некая современная пара, своеобразные альтер эго главных героев, в программке они именуются «Ромео и Джульетта «Now». В качестве современной Джульетты режиссёр меня никак не рассматривал, на кастинг меня вызвали в самый последний день, и я читала сначала роль леди Монтекки, затем леди Капулетти и даже кормилицы. На Джульетту пробовались другие актрисы, но, к моему удивлению, утвердили именно меня. Конечно, это невероятно польстило.

Сказочное перевоплощение

— Сейчас мы готовим новогоднюю сказку «Хрустальный башмачок». Режиссёр — Дмитрий Бурханкин. Мне досталась роль фрейлины. Фрейлина и шут — это два весельчака, которые постоянно подтрунивают над королём и подталкивают принца к его мечте — Золушке. Сказка получается романтичная и какая-то очень волшебная. Будет много музыки, прекрасных костюмов. Я думаю, постановка окажется удачной.

С одной стороны, для детей играть легче, чем для взрослых, всё-таки в сказках нет того груза обстоятельств, что во взрослых спектаклях; с другой — для юных зрителей играть сложнее технически. Дети ведут себя достаточно шумно, не могут долго усидеть на месте, быстро устают — приходится усиливать голос, и энергетические затраты совсем другие. А в новогоднюю кампанию играется порядка 50 сказок. Актёры остаются без голосов, сваливаются с температурой, выматываются физически. Уже на третий-четвёртый день марафона ты перестаёшь соображать: перерыв это между сказками или антракт. И, тем не менее, мне безумно нравится эта предновогодняя кутерьма и огромное количество детей в театре. Это уже своеобразный праздничный ритуал — так для меня начинается Новый год.

Оправдать зло

— Первые годы в театре я играла в основном характерные роли и воспринимала себя только как характерную актрису. Но с определённого возраста одна за другой пошли роли драматические и даже лирические. И вот тут я поняла, как многого была лишена все эти годы. Я ощутила наконец всю прелесть тех чувств, которые, оказывается, можно испытывать на сцене! А ещё, как ни странно, меня очень интересуют роли отрицательных персонажей, злодеек. Хочется проникнуться этими эмоциями, оправдать даже самые страшные поступки. В прошлогоднем новогоднем спектакле «Сказки Пушкина» я играла Злую Царицу и получала при этом большое удовольствие. Признаюсь, роли подобного плана — ещё одна моя мечта.

«Соперники». Фокленд — Дмитрий ДЕНИСОВ, Джулия — Анна СОРОКИНА.

«Зелёная зона». Николай — Захар МАШНЕНКОВ, Валя — Анна СОРОКИНА.

«Ромео и Джульетта». Ромео «Now» — Владимир ПРУДНИКОВ, Джульетта «Now» — Анна СОРОКИНА.

Эта статья была опубликована в №51 газеты «Калужский перекрёсток» от 19.12.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и в электронном архиве издания.