Только для взрослых: Театр кукол готовит несколько премьер

Как мы рассказывали, в конце октября Калужский Театр кукол получил символические ключи от собственного здания.

Этого события и коллектив, и театралы ждали очень давно. Мытарства калужского театра длились 26 лет. 23 года он располагался в Малом зале кинотеатра «Центральный», где площадь помещений была катастрофически мала. Желающие попасть на спектакль покупали билеты за месяц, и то поступали жалобы, что они достаются не всем. Но руководство театра уверено, что теперь всё будет иначе.

- Впервые новогодние утренники мы проведём в своём здании. Оно новое, мы его только обживаем, - рассказал нам художественный руководитель Театра кукол Геннадий СКОКОВ. - Если есть спрос, мы готовы играть не по два, а по три спектакля в день. Впереди ещё много работы, нужно создать музей кукол, открыть буфет. Но уже сейчас можно сказать, что нам тут нравится. Строители потрудились на славу. Ели у нас были замечания, они шли нам навстречу. Так, в зрительном зале стены должны были быть в «колючей шубе», мы заменили её на бархатные жидкие обои. Конечно, новое здание требует доделок, доработок - это неизбежно.

Зрительный зал здесь в три раза больше, чем был в кинотеатре «Центральный». Он оснащён креслами-трансформерами для взрослых и для детей. У актёров появились удобные мужские и женские гримёрки, душ.

- Все новогодние каникулы - по 8 января – мы будем показывать попурри по нашим сказкам в спектакле «По следам Деда Мороза». В этом представлении - традиционный новогодний сюжет: Баба Яга похищает Деда Мороза, а Красная Шапочка идёт его выручать. По пути она попадает в разные сказки, с нею случаются удивительные приключения. А в финале наших зрителей ждёт новогодний бал – праздничная дискотека.

- В конце февраля мы покажем несколько премьер. В том числе - сказку «Серая Шейка» по произведению Мамина-Сибиряка. Представление ставит группа из Тулы. Это очень интересная работа, связанная с технологическими новшествами, - будет задействован большой экран. Герои сказки то появятся на экране, то окажутся на сцене - произойдёт соединение мультипликации с театральным действом. На нашей сцене такого ещё не было.

Актёры-кукольники Анастасия КЛЕВЦОВА и Евгений МАКАРОВ на репетиции новогоднего спектакля «По следам Деда Мороза».

- Мы уже начали подготовку к очередному спектаклю для взрослых. Планируем, что эти спектакли будут идти еженедельно по вечерам. У нас есть «Кабаре Second Hand», а ещё постановка «Декамерон» по Боккаччо. Этот спектакль мы только два раза показывали, бережём для новой сцены. Также сейчас у нас готовится спектакль по новелле Лескова «Барин, Полина и Петух». Его ставит сильная группа из Петербурга, лауреат премии «Золотая маска» Пётр Васильев и художница Алевтина Торик. Мы давно с ними работаем.

Фото: Сергей Константинов.

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