Стало известно, когда Театр кукол окончательно переедет в новое здание

Как мы рассказывали, в конце октября Театр кукол получил символические ключи от нового здания - Дома Купцова, особняка на пересечении улиц Кирова и Театральной. Этого события коллектив театра да и калужане ждали очень давно. Мытарства калужского Театра кукол длились 26 лет.

Поскольку требовалось время, чтобы обжить здание и адаптировать спектакли к новой сцене, Театр кукол продолжал работать в кинотеатре «Центральный».

Но с 20 декабря показы спектаклей начнутся в Доме Купцова на Кирова, 48. В этот день зрители увидят спектакль для взрослых. А 22 декабря покажут спектакль для малышей.

Уважаемые читатели! А какие культурные мероприятия в Калуге посещаете вы? Пишите в комментариях!