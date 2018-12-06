Стало известно, когда Театр кукол окончательно переедет в новое здание

Как мы рассказывали, в конце октября Театр кукол получил символические ключи от нового здания - Дома Купцова, особняка на пересечении улиц Кирова и Театральной. Этого события коллектив театра да и калужане ждали очень давно. Мытарства калужского Театра кукол длились 26 лет.
Поскольку требовалось время, чтобы обжить здание и адаптировать спектакли к новой сцене, Театр кукол продолжал работать в кинотеатре «Центральный».
Но с 20 декабря показы спектаклей начнутся в Доме Купцова на Кирова, 48. В этот день зрители увидят спектакль для взрослых. А 22 декабря покажут спектакль для малышей.
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