Как выглядит Театр кукол перед открытием: мини-заводик, музей и студия звукозаписи

В субботу, 27 октября, Театр кукол в Калуге получит символические ключи от нового здания. Этого события коллектив театра да и калужане ждали очень давно. Как мы уже рассказывали, мытарства калужского Театра кукол длятся 26 лет. Из них 23 года он располагается в малом зале кинотеатра «Центральный», где площадь помещений катастрофически мала. Желающие попасть на спектакль покупают билеты за месяц.

О том, что театру нужно новое здание, говорили давно. И пару лет назад ему передали Дом Купцова - особняк на пересечении улиц Кирова и Театральной.

Накануне долгожданного дня открытия мы встретились с художественным руководителем муниципального Театра кукол Геннадием СКОКОВЫМ. Для нашего издания он согласился провести небольшую экскурсию.



Кирова, 48. Здесь ещё нет вывески. На ремонт здания потратили более 35 миллионов рублей, общая площадь которого составляет около 860 квадратных метров. Новое оборудование театра стоит 12,4 миллиона рублей.

Пока попасть в здание можно только с чёрного входа. Здесь сейчас во всю кипит работа. Снуют рабочие и сотрудники театра.

На первом этаже размещены административные помещения, раздевалка, билетная касса.



Лифт для людей с ограниченными возможностями здоровья.



Буфет.



Это будущий музей кукол. Первую выставку уже готовят бутафоры.



В то время, когда Геннадий Скоков проводит для нас экскурсию, его телефон разрывается от звонков журналистов и чиновников.

По лестнице мы поднимаемся на второй этаж.

Здесь сохранили кусочек стены XIX века.

Фойе, где будут проходить праздники и утренники.

Обои в театре будто бархатные и даже мягкие на ощупь.

Дальше мы оказываемся в святая святых - зрительном зале. Здесь установлено современное электронное оборудование.

- Кресла-трансформеры с вариантами для взрослых и для детей привезут сегодня ночью, - объясняет Скоков. – Этот зал в три раза больше, чем в «Центральном».

Затем идут служебные помещения, мужская и женская гримёрки, душ, туалеты.



Зеркала ещё не успели распаковать.

- Театр кукол – это маленький заводик: здесь и столярный цех, и слесарный, и пошивочный, и декоративный, - объясняет художественный руководитель, когда мы поднимаемся в цеха на третий этаж. - Всё делаем сами.

На третьем этаже будет мини-производство со складами и кабинетами для художников.

Особую гордость у сотрудников вызывает своя звукозаписывающая студия.

В ноябре спектакли будут проходить ещё в кинотеатре «Центральном». Коллективу требуется время чтобы обжить здание и адаптировать спектакли к новой сцене.

Фото автора.

Уважаемые читатели! А чем вы любите заниматься в свободное время? Какие мероприятия посещать? Напишите в комментариях!