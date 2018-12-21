Кто выиграл билеты на «Елки Последние»

Как мы уже рассказывали, финальную часть новогоднего фильма «Елки Последние» покажут в Калуге на 4 дня раньше официального выхода в прокат.
Увидеть фильм первым можно уже 23 декабря.
Среди наших подписчиков в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрывали билеты на этот показ. Повезло Ирине Бронниковой. Поздравляем!
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