Кто выиграл билеты на «Елки Последние»

Как мы уже рассказывали, финальную часть новогоднего фильма «Елки Последние» покажут в Калуге на 4 дня раньше официального выхода в прокат.

Увидеть фильм первым можно уже 23 декабря.

Среди наших подписчиков в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрывали билеты на этот показ. Повезло Ирине Бронниковой. Поздравляем!