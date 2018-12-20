Посмотри «Елки Последние» раньше всех!

Финальную часть новогоднего блокбастера «Елки Последние» (6+) покажут на 4 дня раньше официального выхода в прокат.
Увидеть фильм первым можно уже 23 декабря в обновленном кинотеатре Синема Стар РИО в Калуге.
Начало развлекательной программы в 14:00 - конкурсы, розыгрыш пригласительных билетов в кино, а также специальное шоу для больших и маленьких.
В 15:00 - начало сеанса.
Среди наших подписчиков в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрываем билеты на этот показ фильма. Подробнее по ссылке на сообщество.
Кроме того, приобрести билеты на предпремьерный показ можно уже сейчас в кассе кинотеатра, на сайте, в социальной сети Вконтакте или через мобильное приложение.
Справки по телефону: 90-08-09 (кассы).
Спешите, количество мест ограничено!
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