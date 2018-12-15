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Директор кинотеатра назвала любимые фильмы на Новый год

15.12.2018 21:30 2 404 Даниил Марченко
Директор кинотеатра назвала любимые фильмы на Новый год

О своих любимых праздничных фильмах размышляет директор кинотеатра «Центральный» Надежда Андриевич.

Под Новый год ёлка, мандарины и оливье появляются не только в наших домах. Все эти атрибуты множатся на экранах телевизоров и кинотеатров, потому что новогодние и рождественские фильмы давно стали отдельным направлением. Какие-то из них остаются с нами на долгие годы, другие забываются, как только заканчивается прокат. Мы попросили порассуждать на эту тему профессионала.

Советская классика

  — Конечно, в этот праздник никуда не деться от «Иронии судьбы», - говорит Надежда Андриевич. - Я так говорю, потому что постоянная ротация губит впечатление даже от очень хороших фильмов. Я не понимаю, зачем показывать одно и то же по всем каналам? Хотя, чего греха таить, если мне не спится, я тоже могу включить телевизор и посмотреть старый добрый рязановский шлягер. Можно сказать, «Ирония судьбы» — это наше всё.

А вот продолжение многим показалось ужасным, но лично мне главные герои понравились. Чего нельзя сказать о том, как выглядели на экране постаревшие персонажи первого фильма. На них смотреть было не очень приятно. Но это просто однодневка, сделанная по заказу продюсеров. И, конечно, это кино не стало вровень со старой «Иронией судьбы». Трудно повторить то, что вложил в свой фильм Эльдар Рязанов. Там есть и душа, и любовь, и прекрасная музыка.

Но у Рязанова есть ещё один отличный новогодний фильм. Это одна из первых его работ — «Карнавальная ночь» с молодой Людмилой Гурченко в главной роли. Слава Богу, этот фильм у нас редко крутят по телевизору и не успели так замылить, как «С лёгким паром!» Но думаю, что под Новый год какой-нибудь канал его покажет, и лично я с удовольствием пересмотрю это кино.

Можно вспомнить ещё несколько старых советских фильмов, которые я люблю. Например, «Чародеи». Прекрасное кино с великолепным актёрским составом: Валентин Гафт, Екатерина Васильева, Александр Абдулов и многие другие звёзды. И, конечно, сама история, основанная на книге братьев Стругацких, но при этом вполне самостоятельная.

Новый год по-русски

— А из более современных отечественных фильмов я бы назвала «Приходи на меня посмотреть». Это картина из уже далёкого 2000 года, где исполнителем главной роли, а также одним из режиссёров стал Олег Янковский. Это такая сказочная новогодняя история, в которой сочетаются комедия и мелодрама. Если кто-то фильма не видел, очень рекомендую это исправить.

У нас с 2009 года каждый год выходит новый фильм «Ёлки», и в этом году франшиза завершится. Это кино действительно полюбилось зрителю, народ на него идёт с удовольствием. Конечно, сюжеты там незамысловатые, но большинству людей ведь именно это и надо на праздник — что-то тёплое, домашнее, уютное. Поэтому я очень хорошо отношусь к этим фильмам.

А ещё скоро выйдет очередная серия мультфильма про богатырей — «Три богатыря и наследница престола». Сюжет пересказывать нет смысла, но я думаю, что фильм стоит посмотреть с детьми на большом экране. Конечно, это не новогодний мультфильм в традиционном смысле, но именно на конец декабря и начало января приходится такой бум детского и семейного кино.

Рождественские сказки

— Пойдём за рубеж. Один из моих самых-самых любимых фильмов для семейного просмотра — «Один дома» с маленьким Маколеем Калкином. Думаю, все его видели. У меня это кино ассоциируется с мультиком «Ну, погоди!». Там заяц так терроризировал волка, что того в итоге становилось жалко, а в фильме сочувствуешь тем двум воришкам, которых мучает мальчик Кевин.

Если говорить о более серьёзном кино, то мне очень нравится лента 2003 года «Реальная любовь». Сюжет состоит из нескольких параллельных линий, которые в конце концов сходятся воедино. Очень доброе, романтичное кино с по-настоящему звёздным голливудским составом.

Уже завтра выходит новая версия классической истории про Щелкунчика. До этого уже был картина Кончаловского, снятая в Америке. То кино меня как-то совсем не тронуло, да и кассового успеха оно не имело. Новый фильм называется «Щелкунчик и четыре королевства», и все рассчитывают на длительный прокат. Это настоящее семейное кино от студии «Дисней» с Кирой Найтли и Хелен Миррен. У фильма очень красивый трейлер, так что лично я с удовольствием его посмотрю.

А вообще, я на долгих зимних каникулах обычно смотрю фильмы, которые мне приносит дочь. У нас это уже традиция — под Новый год она дарит мне флешку с несколькими фильмами, и пока ни одного промаха, так что я очень доверяю её вкусу. Поэтому уже предвкушаю уютные январские вечера с просмотром отличного кино.

«Ирония судьбы, или С лёгким паром!»

«Карнавальная ночь».

«Приходи на меня посмотреть».

«Один дома».

А что вы смотрите на Новый год? Пишите в комментариях!

Эта статья была опубликована в №50 газеты «Калужский перекрёсток» от 12.12.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и в электронном архиве издания.

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Тэги: культура кино
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