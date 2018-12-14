Из скандального спектакля #прокалугу убрали мат

Как мы уже рассказывали, в нашем городе разгорелся скандал после показала спектакля #прокалугу на сцене Инновационного культурного центра в рамках фестиваля «Новые люди». В нескольких СМИ начали появляться комментарии известных людей, которые были оскорблены матом со сцены и якобы унижением калужан. Хотя многие из тех, кто высказывал эти мнения, сам спектакль не видели.
В пятницу, 14 декабря, в редакцию «Калужского перекрестка» поступило открытое письмо от художественного руководителя фестиваля Константина СОЛДАТОВА и директора фестиваля Евгения ХУДЯКОВА.
В нём, в частности, указано, что в спектакль внесли коррективы. В воскресенье, 16 декабря, показы на сцене ИКЦ пройдут без мата.
- После премьерного показа создатели спектакля и дирекция фестиваля пришли к выводу, что ненормативную лексику можно исключить. При этом сам спектакль мы считаем достойным внимания публики и для нас очень важно получить обратную связь от калужан, - говорится в письме. - 16 декабря в 15:00 и 19:00 зрители снова увидят ставшую резонансной постановку, и смогут после показов принять участие в обсуждении с творческой командой и высказать свое мнение относительно спектакля #прокалугу.
Как отмечают руководителя фестиваля, #прокалугу сделан в жанре «вербатим», на основе личных высказываний реальных людей, жителей Калуги, которые легли в основу литературного материала, послужившего основой спектакля. Прообразы героев спектакля являются представителями различных социальных слоев, с разным жизненным опытом, который оказывает влияние на их мнение.
- Авторы спектакля не преследовали цель оскорбить горожан или задеть чьи-то чувства, а представили различные точки зрения жителей города, - говорится в открытом письме.
Уважаемые читатели! А вы используете в речи неномративную лексику? Как вы реагируете, если ругаются другие? Расскажите в комментариях!
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