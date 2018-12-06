60 лет исполнилось зданию Калужского областного драмтеатра

Драматический театр — одна из тех главных достопримечательностей, которыми гордится Калуга.

От амбара до театра — славный путь!

Наш театр, основанный в 1777 году, входит в пятерку старейших в России. Первых зрителей принимали в приспособленном под театр амбаре спонсора-купца. Нелишне заметить, что первый истинно русский театр был открыт в 1750 году в Ярославле купеческим сыном Фёдором Волковым в здании… амбара.

Калужской театральной труппе пришлось не раз переезжать. Несколько зданий уничтожили пожары. Во время Великой Отечественный театр разрушили гитлеровцы. И, наконец, 3 декабря 1958 года торжественно открылось новое архитектурное ­сооружение на Театральной площади, в котором Калужский драмтеатр процветает уже целых 60 лет. Общее руководство застройкой площади осуществил один из крупнейших архитекторов СССР — академик Иван Жолтовский. Проект здания драмтеатра принадлежит Георгию Напреенко.

Учиться и учиться — у древних греков!

Руководство страны в середине ХХ века усердно выстраивало сверхдержаву. А такому государству нужно монументальное искусство — романы-эпопеи, батальные киноленты и, конечно, солидная и тяжеловесная архитектура. И этот заказ был выполнен в полном объёме. В суровое послевоенное время выделили немалые деньги на строительство театральных зданий в областных и республиканских центрах. В основе проектов — очертания античных дворцов и храмов. Приглядитесь к фасаду Калужского драмтеатра, и вы с удовлетворением отметите, как он похож на Пантеон в Риме или на греческий Парфенон. Куда уж солиднее! Это должно внушать уважение — и таки внушает!

Незабываемый Александр Плетнёв, служивший главным режиссёром в 1997–2014 гг., вспоминал о своём знакомстве со зданием театра. Он, молодой выпускник ­ГИТИСа, приехал в Калугу устраиваться на работу. На улице незнакомого города спросил, где театр, и получил в ответ неопределённый мах рукой с напутствием «сами увидите!». Повернув на площадь, начинающий режиссёр остановился в оторопи, присел на скамейку и с полчаса курил, успокаивая нервы. ­Потом собрался с духом и вошёл в это огромное здание, ставшее для него домом на долгие годы.

И в самом деле: оказавшись на широкой и просторной Театральной площади, пешеход невольно останавливается, впитывая державный размах здания. Мощные колонны поддерживают тяжёлый фронтон. По традиции, которой несколько тысяч лет, его положено украшать скульптурами богов и героев. Но было бы дерзостью со стороны советского архитектора изображать мифологические существа. Поэтому здание театра венчают мощные женские фигуры, одна из которых держит в руке лавровый венок — символ славы, другая раскрыла на коленях книгу. С двух сторон на дам взирают уже традиционные древнегреческие театральные маски, а в центре композиции расположился герб РСФСР. Смешение стилей и времён, над которым наш современник не очень-то задумывается. Может быть, и правильно делает. Поднявшись по широким гранитным ступеням, потенциальный зритель с трудом отворяет тяжеленную дубовую дверь, получая дополнительную дозу уважения к проделанной работе.

Поход не просто на спектакль, а ещё и во дворец

Посещение театра должно быть праздником, и театральное здание помогает создать праздничное настроение. Массивные колонны нижнего фойе, широкие парадные лестницы — уже прикосновение к роскоши, которой не хватает в повседневной жизни. Именно поэтому калужане так любят фотографироваться на фоне мрамора и тяжёлых портьер. Пройдя в зрительный зал, зритель не может не преисполниться высоких чувств: амфитеатр плавно нисходит в партер, а дальше — сцена, сверху округло протянулись руки-ярусы, и всё это окрашено в бордовые тона бархата кресел. Вверху ослепительно сияет огромная хрустальная люстра.

Калужская драма — это то место, куда можно и нужно приходить в костюме с бабочкой и в вечернем платье (очень хотелось бы, чтобы в театре соблюдался определённый дресс-код!).

Вместимость основного зрительного зала ­Калужского драмтеатра — 700 мест, но чаще в нём удаётся разместить гораздо больше жаждущих общения с искусством. И напрасно однажды молоденький журналист посетовал на его малые размеры. Зданий этого и подобных проектов «большого стиля» не так много в стране. И наполнять такой зал каждый вечер стоит больших усилий всего театрального коллектива.

И вот мы расположились в уютных креслах, нас попросили выключить телефоны (а мы — нарушили!) — музыка, пошёл занавес… И на три часа мы погружаемся в другой мир, даже не подозревая, как напряжённо и слаженно работает в это время один из главнейших и полезнейших членов коллектива — театральное здание.

С юбилеем!

Эта статья была опубликована в №49 газеты «Калужский перекрёсток» от 05.12.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и в электронном архиве издания.