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Кто выиграл билеты на концерт группы «Пикник»

01.12.2018 19:42 1 189 Дмитрий Ивьев
Кто выиграл билеты на концерт группы «Пикник»

Как мы уже рассказывали, в ближайшее воскресенье, 2 декабря, в Калуге выступит знаменитая группа «Пикник». Музыканты представят новую программу «Левитация».

- Вдохновившись трудами Циолковского, упорством братьев Райт и трансцендентными опытами индийских йогов, музыканты предлагают отправиться в полёт, - рассказали организаторы. - Полёт не на Марс и даже не к Солнцу, а в полёт музыкальный, воспарить над суетой и обыденностью.

Среди наших читателей в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрывали билеты на этот концерт. Повезло Василию Логвинову и Екатерине Фенич. Поздравляем!


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Тэги: культура
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