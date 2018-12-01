Кто выиграл билеты на концерт группы «Пикник»

Как мы уже рассказывали, в ближайшее воскресенье, 2 декабря, в Калуге выступит знаменитая группа «Пикник». Музыканты представят новую программу «Левитация».
- Вдохновившись трудами Циолковского, упорством братьев Райт и трансцендентными опытами индийских йогов, музыканты предлагают отправиться в полёт, - рассказали организаторы. - Полёт не на Марс и даже не к Солнцу, а в полёт музыкальный, воспарить над суетой и обыденностью.
Среди наших читателей в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрывали билеты на этот концерт. Повезло Василию Логвинову и Екатерине Фенич. Поздравляем!
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