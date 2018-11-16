Калужский цех фабрики грёз

Пока короткометражка Михаила Андросова «Мама, где ты?» путешествует по фестивалям, мы поговорили с её автором о том, как делать кино в нашем городе.

Михаил Андросов работает на калужском телевидении уже более 20 лет. Начинал в 1998 году на ГТРК «Калуга», а с 2002-го он на «Нике».

Первые шаги

Высшее операторское образование Михаил получил в Московском институте работников телевидения и радиовещания в мастерской Сергея Евгеньевича Медынского.

— Я считаю его не просто выдающимся оператором — это Человек и Учитель с большой буквы. Он многое мне дал в понимании не только кадра, но и драматургии, эстетики.

Однако ограничиваться телевидением Михаил не собирался: у него были режиссёрские амбиции.

— Кинематограф и телевидение — это две ветви одного дерева. А работа на региональном ТВ предполагает совмещение многих профессий. Например, я не только снимаю как оператор, но могу быть и осветителем, а иногда приходится становиться звукорежиссёром или думать, как корреспондент. И мысль о работе в сегменте именно игрового кино крутилась у меня в голове давно, потому что Калуга — киношный город. Здесь много чего снимается, за этим интересно наблюдать. Но при этом своего ничего не было, за исключением редких попыток что-то создать отдельными творческими коллективами. Можно вспомнить фантастический фильм «Первый день» по мотивам игры «Half Life», был ещё проект «Сырые дрова», который, к сожалению, ни во что в итоге не вылился. Так что, по большому счёту, здесь ничего своего не делалось. Но так не могло продолжаться вечно, и мы вышли со своей идеей. Начали работать, снимать. Толчок был дан нашим бывшим «никовским» сотрудником Игорем Каграмановым, с которым мы проработали почти 10 лет. Сейчас он закончил режиссёрский факультет ВГИКа, в прошлом году снял в Калуге свой полный метр, а до этого были 3 короткометражки. Наверное, его пример и заразил меня.

Первый проект появился в 2015 году и назывался «Колокольный звон». Хронометраж скромный — всего 15 минут. По словам Андросова, это был первый опыт со всеми вытекающими ошибками и внутренним недовольством собой, но зато стало понятно, куда нужно двигаться. Следующая короткометражка — «Привидение» — получилась гораздо более сложной. Во-первых, весьма фундаментальные для короткого метра 30 минут. Кроме того, это детское кино, что само по себе достаточно сложно снимать. Детский фильм, в котором играли воспитанники воскресных школ. Проект уже можно считать вполне серьёзным, ведь после проката на фестивалях он попал в эфир федерального канала «Спас».

Потом был ещё один эксперимент — фантастическая лента «Штамм 13/17», которая снималась по вселенной сериала «Выжить после».

Снять кино и не разориться

Фильм «Мама, где ты?» — полностью авторский проект, снимавшийся зимой этого года. Сейчас он проходит свой фестивальный путь. Это форумы разного уровня по всей стране — Москва, Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск, Севастополь… У фильма уже есть награды, но подробности Михаил пока предпочитает держать в секрете, чтобы раскрыть их в конце года.

— Сейчас в открытом доступе наше кино найти нельзя, поскольку это условие многих конкурсов. Но после фестивальной жизни оно появится и в Сети.

Жанрово наш проект можно назвать драмой с элементами мистики, а сюжет составляет конфликт повзрослевших детей и их престарелых родителей. Я считаю, что тема, поднятая Тургеневым в романе «Отцы и дети», будет актуальна всегда. Приятно, что фильм получает положительные отзывы зрителей и хорошие оценки критиков.

Первые работы Андросова снимались из собственного кармана, хотя «Привидение» было уже лучше организовано по расходам: стало понятно, на какие статьи потребуется больше, на какие — меньше, а где можно договориться по знакомству.

— Это большой плюс работы в своём регионе — здесь не только деньги всё решают. Всегда найдутся люди, готовые как-то помочь, что-то сделать бесплатно. Поэтому сейчас бюджет у нас есть, но маленький. Зато мы смогли погасить все расходы на аренду транспорта, оборудование, бензин. Важно было также организовать питание на площадке, потому что смены получались очень длинными — приходилось работать по 11–12 часов, в том числе и на морозе ­­в сильный снегопад. В главной роли снялся Денис Юшечкин — известный актёр нашего драмтеатра, уже имевший неплохой опыт и в кино. Прочитав сценарий, он быстро согласился, потому что персонаж оказался достаточно интересным.

Выход на новый уровень

Среди своих любимых режиссёров Михаил называет классиков советского кино Станислава Говорухина и Эльдара Рязанова, а из современных авторов выделяет Михаила Сегала, Юрия Быкова и Анну Меликян.

Помимо съёмок собственных проектов, Михаил ещё и рассказывает в соцсетях о кинематографической Калуге:

— Группа «Снимаем кино в Калуге» — совместная идея. Изначально она создавалась для наблюдения за судьбой фильма «Привидение», это была часть промоушена картины. Но обычно, когда активность вокруг съёмок и фестивальной жизни заканчивается, такие группы умирают. Мы же решили, что платформу стоит развивать и рассказывать о самых разных проектах, которые так или иначе связаны с Калугой.

А в планах у Михаила — поставить местный кинопроцесс на действительно профессиональные рельсы:

— С начала года идёт разговор о создании в Калуге продюсерского центра, но пока есть определённые организационные трудности, так что мы ещё не юрлицо. Но это дело ближайшего времени. Мы уже многому научились, видно развитие и в творческом, и в организационном направлении. Сейчас рассматриваем несколько сценариев, и вполне возможно, что в ближайшие месяцы какой-то из них будет взят в работу.

Какое же кино без хлопушки!

Роль мамы сыграла педагог Колледжа культуры и искусств Людмила Шлыкова.

Иногда съёмки шли по 12 часов на морозе.

В главной роли снялся актёр Калужского драмтеатра Денис Юшечкин.

Съёмочная группа изучает плоды своей работы.

Фото: Андрей ХОРОШАВИН.

Эта статья была опубликована в №46 газеты «Калужский перекрёсток» от 14.11.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и электронном архиве издания.