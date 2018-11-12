«Музыку в пластике» привезли в Калугу

Музыкант Марина Назарова привезла в наш город свою частную коллекцию «Музыка в пластике».
Марина — скрипачка, сотрудничает с несколькими московскими оркестрами, преподаёт в детских школах искусств. Родилась она в Тбилиси, говорит, что всегда мечтала заниматься музыкой. Когда Марина училась в Тбилисской консерватории, родители купили ей старинную скрипку. И почти 25 лет она не расставалась с этим инструментом. Скрипка звучала в сольных партиях, в камерных ансамблях, в больших симфонических оркестрах.
В 2010 году, когда Марина уже жила в столице, она обратилась к питерским специалистам для атрибуции скрипки, хотела узнать её историю. Скрипка оказалась работой неизвестного мастера ХVIII века. Выяснилось, что в 1882 году её мастерски отреставрировал итальянец Пьетро Боццоло, работавший в Санкт-Петербурге. Инструмент был признан уникальным памятником, питерский комитет по культуре приобрёл его для коллекции музыкальных инструментов Шереметьевского дворца-музея. Там скрипка получила название «Пьетро Боццоло». Как признаётся Марина, в это время она много общалась с искусствоведами. Это общение и вылилось в страсть к коллекционированию. Уже пять лет она собирает коллекцию фарфоровых статуэток на музыкальную тему. И собрала их огромное количество. Коллекцию можно увидеть до 13 января в Калужском музее изобразительных искусств.
— Я помню одну из своих первых игрушек — детский фарфоровый сервиз, — рассказывает Марина. — А позже мне подарили статуэтку девочки с санками. Фарфор я всегда любила, но покупала его без знания и понимания. Со временем передо мной открылся совершенно неведомый ранее мир. Я почувствовала, что всё это мне близко. Направляли меня и искусствоведы. Теперь я чётко знаю, что цель моей коллекции — наиболее полно представить разнообразие музыкальных инструментов от среднеазиатского танбура до европейской лютни, от бубна в руках древнерусского скомороха до мюзета-волынки французского придворного XVIII столетия.
Куплены на аукционах и у антикваров
— Мой муж Лев Вартанов (он тоже музыкант) и сын Станислав помогают. Мы вместе собираем коллекцию по всему миру. И сделать это непросто, статуэтки приходится искать. Многих российских заводов, выпускавших фарфор, уже не существует, статуэтки можно приобрести только у коллекционеров, которых в нашей стране несколько, и они имеют колоссальные собрания. И это не какая-то подделка! В большом количестве у меня представлен агитационный фарфор советских времен. Статуэтки на тему Востока приобретены в странах Юго-Восточной Азии. Европейские куплены в основном в антикварных магазинах Европы.
Редкие экземпляры
— В коллекции есть экземпляры с историей. Необычные статуэтки встретились нам в Екатеринбурге — инструменты народов Севера. Они — из гранитной крошки, там нет производства фарфора, но мы их приобрели. Очень редкая вещь из Северной Кореи — кореянка с барабаном чангу. Северная Корея не выпускает фарфоровые статуэтки, это считается буржуазным пережитком. И первое время оттуда мы привозили тряпичные куклы с этим барабаном. Но потом на аукционе в Москве смогли купить статуэтку 1950 года. Человек, который её предложил, даже не понял, что продал уникальную вещь.
А одна бабушка подарила нам квартет из кости. Нигде такого нет! Она сказала, что это сделал её близкий человек. Ну а моя самая любимая статуэтка — арфистка. Это завод Хёхста, старинное производство Германии.
Из музея — в музей
— Коллекция никогда не находится дома, держать взаперти её было бы неправильно. Она переходит из музея в музей. Это её 7-я экспозиция. Предыдущая была в Шереметьевском дворце в Санкт-Петербурге. А накануне в Русском музее открыли выставку, посвящённую спорту в фарфоре. Это был оглушительный успех! Мне хочется, чтобы как можно больше людей увидели музыку в фарфоре. Увидели, как это интересно и красиво.
«Кореянка с барабаном чангу» (Северная Корея).
«Арфистка» — любимая статуэтка Марины Назаровой.
«Музицирование на фортепьяно и Людвиг ван Бетховен».
«Зайцы».
«Пьеро с мандолиной».
«Дядя Сэм играет».
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