«Новые люди» покажут калужанам современный театр

Константину Солдатову всего 38 лет. В России режиссёров в этом возрасте обычно величают «молодыми» и «начинающими», но назвать так Константина язык не поворачивается.

Бродячий режиссёр

Он получил прекрасное театральное образование: сначала актёрский, а потом и режиссёрский факультет ГИТИСа, причём на последнем учился у самого Иосифа Райхельгауза из «Школы современной пьесы». Затем к художественным дипломам Константин добавил и менеджерскую квалификацию, закончив Школу театрального лидера-2014. В качестве режиссёра ставил спектакли в Калужском драматическом, а также в Саратове и Тирасполе. В 2016–17 годах возглавлял драмтеатр в Кирове, затем вернулся в Калугу и осел в ИКЦ — развивать сценическое направление этой молодой модной площадки. Хотя, как осел? Солдатов по-прежнему свободный художник, делающий постановки практически по всей стране — от Москвы до Сибири.

Вот и сейчас наш звонок застал его в городке Шарыпово Красноярского края:

— 3 года назад мы с Шарыповским драматическим театром уже делали спектакль «Жили-были», за который получили 3 номинации на «Золотую маску». Эта работа до сих пор у них в репертуаре. А сейчас театр получил грант и снова позвал меня. Будем ставить современную пьесу Олега Колосова под названием «Неодушевлённая Галина номер 2».

Сделать фестиваль с нуля

В Калуге же Солдатов работает над крупным культуртрегерским проектом. Объявленный президентом Год театра в нашем городе начнётся с опережением: с 1 по 16 декабря здесь пройдёт фестиваль «Новые люди».

— Название придумал я, оно крутилось в голове ещё когда мы придумывали драматургический конкурс, который планируем запустить в следующем году, — говорит режиссёр. — Изначально у нас было много вариантов, например «Портал» или «ФормаТ», но в процессе работы над форматом решили остановиться именно на этом. Тут есть несколько смыслов. Во-первых, в Калугу приедут новые люди — театральные команды из разных городов. Во-вторых, наш фестиваль прежде всего нацелен на поколение Z, то есть на тех, кто родился в начале 2000-х.

Изначальная идея была довольно скромной: Константин планировал организовать форум современного театра на базе ИКЦ. Под это даже были получены средства от министерства культуры. Но вскоре стало понятно, что спектакли будут самыми разными и по формату, и по масштабу, так что зал-трансформер инновационного центра просто не сможет принять все представления. Поэтому было решено задействовать сразу несколько площадок. Помимо ИКЦ, постановки будут проходить на сцене Калужского драматического, а также в филармонии, Театре кукол, пространстве Pro Arts и даже в городских кафе.

«Новые люди» — это вполне столичный масштаб, такого у нас в городе ещё не было. Конечно, в Калуге проводится фестиваль «Старейшие театры России», но он целиком проходит на сцене Облдрамы.

Основная задача — показать всё многообразие современного театра. Программа запланирована на любой вкус: это и актуализация классики, и иммерсивные спектакли, в которых зритель становится полноправным участником постановки, и современная хореография. Будет представлена и образовательная программа для драматургов. Кроме того, большое внимание уделят детям, в том числе и самым маленьким — для них даст спектакли бэби-театр.

Командная работа

А для открытия был придуман особый проект #прокалугу. Это документальная история, основанная на реальных рассказах калужан, выложенных в соцсетях под соответствующим хэштегом. Такие спектакли относят к довольно молодому жанру под названием «вербатим», топологически соответствующему литературе нон-фикшн. Над постановкой работает московский режиссёр Талгат Баталов, прекрасно знакомый с этим форматом благодаря сотрудничеству с Михаилом Угаровым в «Теа­тре.doc». Он отбирает тексты, формирует сюжет из разрозненных постов и решает, куда будет двигаться действие. Ему помогает самарский драматург Сергей Давыдов, а воплощать задумку на сцене будут ребята из драматической лаборатории ИКЦ, которой занимается Солдатов. Кстати, после фестиваля спектакль обещают оставить в репертуаре.

На самом деле проектом занимается целая команда единомышленников, и это тоже своего рода «новые люди». Константин Солдатов является художественным руководителем, на нём в первую очередь — концептуальная целостность программы. Есть московский «штаб» — это директор Алексей Башенков и программный директор Евгений Худяков, занимающиеся продюсированием фестиваля. И выход географии проекта на международный уровень — их заслуга. Европейскую театральную школу в Калуге представят труппы из Бельгии и Италии, а Россию — коллективы из Питера, Москвы, Кос­тромы и Воронежа.

По словам Солдатова, пока никто точно не представляет, во что это выльется. Сейчас утрясаются последние технические и бюрократические моменты, так что конкретика пока не озвучивается. Но, если всё сложится, калужан ждут спектакли вполне мирового уровня, а сам фестиваль имеет все шансы стать традиционным.

Худрук фестиваля — Константин Солдатов.

Франц Кафка. «КЛАУС. TRUE. ФОБИЯ» — в лонг-листе «Золотой маски».

Эта статья была опубликована в №45 газеты «Калужский перекрёсток» от 07.11.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и электронном архиве издания.