Никита Левин: новое лицо Калужской драмы

У Калуги с Рязанью практически побратимские отношения: мы им отправили губернатора, они в ответ — актёра. Хотя на самом деле Никита калужанин, так что это скорее не трудовая миграция, а репатриация. Но лучше об этом расскажет сам актёр.

О переезде

— После окончания театральной академии в Воронеже я начал пробоваться в разные театры, в том числе пытался попасть и в Калужскую драму. Тогда меня не взяли, всё было битком, а желающих — трое. В итоге вместе с однокурсницей отправились в Рязань. Там я проработал 3 года на местной сцене. Это было хорошее время, я очень благодарен Рязанскому театру за колоссальный опыт, но мне всегда хотелось вернуться. В Калуге у меня все родственники, в том числе сестрёнка, не хочется пропустить её взросление.

О Рязанском драматическом

— В Рязани я участвовал в нескольких крупных постановках. Можно выделить спектакль «Король Лир», где я играл роль Эдмонда. Также я был Ипполитом в спектакле по Островскому «Не всё коту масленица». Была ещё интересная современная пьеса белорусского драматурга Андрея Иванова с провокационным названием «С училища». Я там играл роль Кости — только что откинувшегося зэка, влюблённого в одну девушку. Постановщик Максим Ларин немного переработал текст, но сделал это при участии самого автора, приезжавшего к нам на лабораторию. Какие бы споры и вопросы по поводу самой пьесы и режиссёрских ходов не возникали, мы полюбили этот спектакль. Публика отнеслась к постановке по-разному, но в большинстве своём приняла. Дело в том, что в спектакле всё очень узнаваемо, всё из жизни. К тому же там был интересный момент: все зрители сидели непосредственно на сцене, получалась очень камерная обстановка на 60–70 мест без зрительного зала в привычном понимании. Было бы здорово показать этот спектакль калужским зрителям.

О классической и современной драматургии

— Я считаю, что классика — это фундамент всего, и те, кто хочет от неё отказаться, неправы. Люди не меняются, все вечные проблемы остаются: любовь, политика, отцы и дети… А с современными пьесами основная проблема в том, что прежде чем найти хорошую, приходится перелопатить огромное количество шлака. Но есть действительно хорошие.

О премьере в Калужском театре

— У меня в театре скоро будет премьера [разговор состоялся до премьеры 3 ноября - прим.ред.]. Это спектакль «Весы» по пьесе Гришковца. Произведение достаточно новое, первая постановка была в 2017 году. Это лёгкая для восприятия вещь, хотя я и не могу назвать её комедией в чистом виде. Конечно, там есть юмор, причём хороший, есть повод попереживать, а возможно, даже поплакать. Я бы сказал, что это пьеса о мужчинах, но для женщин. Всё действие происходит в роддоме.

Очень приятно работать с режиссёром Дмитрием Бурханкиным. Есть интересные ходы, которые должны понравиться зрителям. И если говорить его словами, то эта пьеса как открытая форточка в душной комнате — настоящий глоток свежего воздуха. Мой персонаж — Алексей, Лёха, строитель, у которого уже есть 2 дочки и скоро родится третий ребёнок. Он всеми фибрами души надеется, что это будет сын, и очень переживает за это. И вот они сидят с другом в роддоме и ждут. Не могу сказать, далёк или близок этот персонаж лично мне, но я считаю, что Лёха — очень человечный парень, я бы хотел с таким пообщаться.

Об актёрском ремесле

— Вообще, с профессио­нальной точки зрения интереснее играть героев, которые мне далеки. Такие роли на сопротивлении дают толчок для развития: результат может быть разным, но даже сам факт выхода из зоны комфорта — это уже как минимум шаг вперёд. При этом личностно более близкие роли позволяют глубже покопаться в персонаже и найти какие-то новые актёрские краски, полутона. Как ни крути, все играют на штампах, но у одного их миллион, а у другого от силы наберётся десяток.

Для калужской публики Левин пока актёр-загадка.

О кинематографе

— Сейчас в первую очередь думаю о театре. Я только сюда пришёл, надо как-то устаканиться. А вот потом можно будет достаточно плотно заняться поиском вариантов в кино. Нужно будет сделать актуальное портфолио и снять видеовизитку. Вот буквально недавно у меня сорвался один вариант с сериалом, было невозможно успеть из-за репетиций.

Я бы очень хотел однажды сняться в какой-нибудь фантастике или эпическом фэнтези. Но в России с этими жанрами большая беда. И даже если что-то появляется, к примеру, «Притяжение» (фильм Ф. Бондарчука. - Прим. авт.), то попасть туда с бухты-барахты невозможно. Я не могу просто прийти и сказать: «Привет, я Левин Никита из Калужского теат­ра. Меньшиков, подвинься, теперь я здесь играть буду».

А ещё хотелось бы сыг­рать отрицательного героя — маньяка или просто такого обаятельного гада. И очень интересно попробовать себя в костюме для захвата движений. К примеру, как в фильме «Хоббит», где Камбербэтч играл Смауга, то есть человек с помощью современных технологий передал пластику дракона.

Но это скорее пока из области мечты, а более реально — это какие-нибудь сериалы про ментов. Если честно, очень не хочется там сниматься, но с чего-то надо начинать.

Эта статья была опубликована в №45 газеты «Калужский перекрёсток» от 07.11.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и электронном архиве издания.