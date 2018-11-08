Разыгрываем билеты на спектакль «Мастер и Маргарита»

В субботу, 10 ноября, на сцене «Арены КТЗ» в Калуге покажут спектакль «Мастер и Маргарита» по мотивам романа Михаила Булгакова.

- Спектакль создан в мастерской Марка Захарова режиссером-постановщиком Сергеем Алдониным, - рассказывают организаторы. - Этот проект построен по принципу синтеза театрального искусства и элементов шоу. Оригинальный сценарий сделали этот проект одним из самых модных и посещаемых в Москве в течение вот уже 20 лет.

Главные роли исполнят Екатерина Климова («Мы из будущего», «Любовь под прикрытием»), Филипп Бледный («Папины дочки», «Кухня»), Сергей Алдонин («Папины дочки», «Русалка»), Алексей Коряков («Закрытая школа», «Общая терапия-2») и Михаил Горский («Глухарь. Продолжение», «Ленинград 46»).

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