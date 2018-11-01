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Два калужских спектакля вошли в число лучших в России

01.11.2018 15:30 0 1157 Дмитрий Ивьев
Два калужских спектакля вошли в число лучших в России

«Клаус.True.Фобия».

Организаторы российской национальной театральной премии «Золотая маска» в среду, 31 октября, объявили номинантов за сезон 2017-2018 годов, куда вошли несколько десятков спектаклей, ставших самыми заметными событиями года.

В этот список попали две калужские работы: «Близкие друзья» дипломницы ГИТИСа Яны Селезнёвой, поставленный на сцене областного драматического театра, и комикс-балет Инновационного Театра Балета ИКЦ «Клаус.True.Фобия», хореограф-постановщик – Ксения Голыжбина.

«Близкие друзья».

Лауреты премии будут объявлены в апреле 2019 года. В составе экспертного совета – театральные критики, актеры, режиссеры, дирижеры, хореографы, театральные художники.

Справочно:
Российская Национальная театральная Премия «Золотая Маска» учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ и вручается спектаклям всех жанров театрального искусства: драма, опера, балет, современный танец, оперетта и мюзикл, кукольный театр. «Золотая Маска» – российский театральный Фестиваль, представляющий весной каждого года в Москве наиболее значительные спектакли из городов России.

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Тэги: культура театр
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