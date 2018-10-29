Как в Калуге прошёл исторический бал

В субботу, 27 октября, в танцевальном центре «Легенда» прошёл крупнейший в Калужской области общественный бал «Краски осени», организованный Клубом исторических бальных и социальных танцев «Салонные танцы» при поддержке Ассоциации Исторического и Социального танца.

На балу танцевали гости из Козельска, Обнинска, Боровска, Кирова. Также бал посетили представители других городов: Орла, Рязани, Брянска, Москвы. Всего около 80 человек кружились в вальсах, танцевали польки и кадрили, показывали своё мастерство и стать в мазурках.

- Общественный бал – это возрождённый формат балов XIX века, - рассказывает распорядитель бала Алексей ПЕТРУШИН. - Любой желающий может посетить подобное мероприятие при условии соблюдения дресс-кода и знания танцевальной программы. На балах люди имеют возможность пообщаться в уютной обстановке, познакомиться друг с другом, потанцевать. Мы очень рады большому количеству гостей и тому, что бальная культура вновь становится популярной и востребованной в современном обществе.

- Для любой женщины крайне важно ощущать себя женщиной. - говорит хозяйка бала Оксана ПЕТРУШИНА. - В современной жизни это очень трудно: мы часто спешим на работу и с работы, по дороге забегая в магазин, забирая ребёнка из школы или детского сада, а дома ждёт готовка, уборка и т. д. Бал – это возможность отвлечься от повседневной рутины. Надеть красивое платье, сделать причёску и отдохнуть в обществе приятных дам и галантных кавалеров.

Этот бал окончен, и гости вернулись к обычной жизни, но бальный сезон в самом разгаре и ближайшие выходные опять манят целым веером разнообразных бальных мероприятий, которые хочется посетить. Подробнее в нашей Афише.

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