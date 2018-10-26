Новый театральный фестиваль пройдёт в Калуге

С 1 по 16 декабря Калугу ждёт новое культурное событие. В городе запланировано проведение фестиваля современного театра «Новые люди».
21 российский и 3 зарубежных театра на восьми площадках представят за 16 дней 65 спектаклей.
Полный состав участников и репертуар пока не раскрываются, рассказал нам 25 октября художественный руководитель фестиваля Константин СОЛДАТОВ. В данный момент идут последние согласования с министерством культуры России.
Ожидаются артисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Ярославля, Костромы и др. На данный момент также известно, что спектакли будут проходить в драмтеатре, в ИКЦ и на площадке PRO ART'S.
- Постановки будут разные по форме, - отметил Константин Солдатов. - Традиционные, иммерсивные [интерактивные], бэби-спектакли, спектакли в кафе, пластические и сторителлинги [исполнение былин и сказок].
Программа фестиваля станет известна в ближайшее время.
|
Кто выиграл билеты на концерт Светы 26.10.2018 08:54
Калуга – Марс, «Москва – Кассиопея» 25.10.2018 21:30
Кто выиграл билеты на «Хоровые зарисовки современного города» 25.10.2018 13:18
Сакральный театр Александра Баранникова 24.10.2018 21:30
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|Порадовала (0%)
|Возмутила (0%)
|Опечалила (0%)
|Не зацепила (0%)
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: