Новый театральный фестиваль пройдёт в Калуге

С 1 по 16 декабря Калугу ждёт новое культурное событие. В городе запланировано проведение фестиваля современного театра «Новые люди».

21 российский и 3 зарубежных театра на восьми площадках представят за 16 дней 65 спектаклей.

Полный состав участников и репертуар пока не раскрываются, рассказал нам 25 октября художественный руководитель фестиваля Константин СОЛДАТОВ. В данный момент идут последние согласования с министерством культуры России.

Ожидаются артисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Ярославля, Костромы и др. На данный момент также известно, что спектакли будут проходить в драмтеатре, в ИКЦ и на площадке PRO ART'S.

- Постановки будут разные по форме, - отметил Константин Солдатов. - Традиционные, иммерсивные [интерактивные], бэби-спектакли, спектакли в кафе, пластические и сторителлинги [исполнение былин и сказок].

Программа фестиваля станет известна в ближайшее время.