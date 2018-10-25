Разыгрываем билеты на «Хоровые зарисовки современного города»

Вечером в пятницу, 26 сентября, муниципальный камерный хор представит на сцене Дома музыки в Калуге программу «Хоровые зарисовки современного города».
- Программа этого концерта наполнена разными именами, настроениями и ритмами так же, как разнообразна и неоднозначна вся наша жизнь сегодня, - рассказали организаторы. - Именно в наш век планета Земля стала такой обозримой и досягаемой. Именно сегодня сблизились такие разные её уголки, а в современном человеке смешались: впечатления от городов старой Европы и российской глубинки, дух аргентинской милонги и «вальса при свечах», краски органа и саксофона.
Одной из премьер концерта станет исполнение «Маленькой джазовой мессы» Роберта Чилкотта - английского композитора и дирижера, который тоже успешно объединил две разные традиции - латинской мессы и джаза.
В концерте примут участие также Юлия Македонец, Виктория Тантлевская, Роман Азатов, Александр Беляев и Роман Коновалов.
Среди наших читателей в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрываем два билета на этот концерт. Подробнее по ссылке на сообщество.
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