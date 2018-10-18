Названа дата открытия обновлённого Театра кукол

Новый Театр кукол в бывшем Доме Купцова на улице Кирова, 48 откроется в субботу, 27 октября. В этот день спектакль «Терёшечка» покажут воспитанникам калужских детских домов, сообщает пресс-служба городской управы.
Общая площадь театра составляет почти 900 квадратных метров.
- В здании XIX века, представляющем архитектурную ценность, строители аккуратно заменили всю «начинку»: демонтировали незаконный новодел от предыдущих арендаторов, полностью заменили все коммуникации, провели необходимые укрепительные работы, сохранив при этом облик здания в стиле ампир, - подчеркнули в горуправе.
Новый зрительный зал оснастят креслами-трансформерами. Благодаря этому происходящее на сцене смогут хорошо видеть все 100 зрителей.
Для зрителей на колясках предусмотрен специальный подъёмник на второй этаж.
- Здесь строительные работы полностью завершены, - рассказал городской голова Калуги Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ. - Сейчас идёт монтаж светового и звукового оборудования. На следующей неделе ожидается поставка кресел в зрительный зал и театр готов к приёму гостей.
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