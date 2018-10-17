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Кто выиграл билеты на музыкально-литературную постановку

17.10.2018 08:34 0 75 Дмитрий Ивьев
Кто выиграл билеты на музыкально-литературную постановку

Как мы уже рассказывали, музыкально-литературную постановку «Отношения. Бунин» представят вечером в среду, 17 октября, в Калуге лауреат театральной премии «Золотая Маска» Ксения Орлова и солист областной филармонии Алексей Майоров.

В её основе рассказы Ивана Бунина из цикла «Тёмные аллеи»: «Чистый понедельник», «Мадрид», «Пароход Саратов», «В Париже» и «Муза».

- «Отношения. Бунин» - постановка, созданная на стыке театра, литературы и музыкального искусства, погружает зрителя в атмосферу переживаний героев знаменитых бунинских новелл об утраченной любви, - рассказывают организаторы. - Они встречаются в кафе, они давно не виделись. Они знакомы, но совершенно не знают друг друга. Он и Она - идеальная пара, когда их разделяют километры. У них так много общего, и еще так много необходимо узнать друг о друге. Короткие встречи, выплывающие из тумана памяти, – сумерки в гостиничном номере, серое купе, шумный трактир с пахнущими мылом скатертями, ночь с молниями в старом доме.

Среди наших читателей в социальной сети «Вконтакте» мы разыгрывали два билета. Повезло Ирине Семенцовой. Поздравляем!


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Тэги: культура
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