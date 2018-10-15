«Первым я нарисовал портрет Володи Ульянова»

Художник-самоучка Валерий ХОВАНСКИЙ не расставался с кистями и красками, даже когда работал на заводе.

Моросящий дождь на покрытой туманом реке, летящие над рожью журавли, золотое солнце, встающее над морем, заснеженный лес… В Доме музыки отрылась выставка «Учитель и ученик», в которой чувствуются настроение, тёплое отношение художника к людям, любовь к природе.

— Я коренной людиновец и настоящий домосед. Далеко на пленэр не езжу, пишу в основном любимые места, — признаётся Валерий Олегович. — Очень люблю весну, но она скоротечна. А больше всего картин написано осенью — нравится работать в это время года. И природа везде разная! У нас в районе много хвойных лесов. А в Кировском, Куйбышевском районах лес лиственный. У нас в Людиново ещё много озёр и рек. Возле реки Болвы такие чудесные места! Там даже проводится областной пленэр самодеятельных художников, да и не только самодеятельных. И все просто балдеют от нашей природы!

Я рисую те места, которые произвели на меня сильное впечатление, мне важно само состояние природы… Но это надо видеть. Иногда я слышу, как люди говорят: «Каждый день хожу мимо этого места, ничего необычного не замечаю, а на картине Хованского оно особенное!» Много работаю по памяти. У меня очень хорошая зрительная память и пространственное воображение. Когда начинал писать с натуры, это здорово помогало, всё легко получалось.

Всегда любил лошадей

Валерий Хованский называет себя самодеятельным художником. Говорит, что нигде не учился, просто с детства рисовал. Родился он в 1940 году. Его отец погиб на фронте. Мама работала бухгалтером на производстве.

— С 5 лет рисую. Родители творчеством не занимались, а вот дядя рисовать умел. До войны он год проучился в Ленинградском художественном училище, а потом ушёл в лётное. Воевал в штурмовой авиации. С войны вернулся, немного порисовал и бросил. Художественным вкусом обладала и тётя по отцовской линии, но не рисовала, а вышивала, причём такие композиционные полотна! Видно, и мне передалось… Сначала я рисовал животных, которых видел дома: кур, гусей, собак. Особенно любил лошадей, это очень красивые животные. До сих пор они меня впечатляют. И эти старые работы сохранились.

От Ленина к Сталину

— Первый портрет я нарисовал в 8 лет. Знаете, кого? Володю Ульянова (Ленина). Тогда у всех были настенные отрывные календари. А там — маленькие картинки. С одной такой картинки я и срисовал его и подарил маминой начальнице — главному бухгалтеру. Потом делал копии с репродукций Саврасова, Шишкина, Поленова, Васильева… А в 10 лет нарисовал большой портрет Сталина и подарил двоюродной бабушке. Через 10 лет, когда я уже из армии вернулся, мне попался этот портрет. Я удивился, что смог в детстве такое нарисовать.

Много рисовал портреты жены Ирины, дарил ей. Она не художник, но человек творческий — пишет стихи. И сына Богдана рисовал. Но сейчас рука уже не та, подводит, сложно глаза выводить, здесь точность важна. Поэтому в моих работах больше пейзажей. Почти все картины храню в мастерской, которую мне выделили от города. Квартира у меня маленькая — 49 кв.м, там мало что помещается. Но некоторые работы есть и дома.

Не поехал в институт

— Я хотел получить художественное образование, но не сложилось. Посылал свои работы в Харьковский художественный институт. Мне пришёл вызов. Но там, оказывается, обучение велось на украинском языке. И ещё посмотрел — возле Харькова природа бедная. Не поехал, попросил вернуть мне документы. И сразу отправил их в Москву. Но из столицы ответили, что мне не хватает мастерства. А откуда у меня мастерство, когда у нас в Людиново в то время негде было учиться. Один художник на весь город работал. Я закончил людиновский машиностроительный техникум. И меня сразу распределили на тепловозостроительный завод фрезеровщиком. Немного поработал, и в армию забрали. Служил в Заполярье. Северная природа меня, конечно, поразила, много рисовал её. Вернулся — и опять на завод, но уже в конструкторский отдел. Был комсомольцем, членом редколегии стенгазет. Потом ушёл с завода и 16 лет преподавал в детской художественной школе. Как подошло время пенсии, дня лишнего не проработал. И вот занимаюсь творчеством. Раньше тоже занимался, но времени меньше было. Хотя его и сейчас не хватает. Рисую, пою в хоре ветеранов, а ещё я заядлый охотник. У меня спаниель был, мы с ним уходили в лес на весь день на вальдшнепа. И много друзей-охотников, они мне сейчас заказывают охотничьи картины с тетеревами, с трофеями…

Вместе — на пленэры

— Я был ошарашен, когда мне позвонили и сказали, что в Калуге открывается выставка «Учитель и ученик». Здесь 60 моих картин и работы моего ученика Олега Лапешина. Что-то от меня ему, конечно, передалось. Но он по-другому видит, у него свой стиль. Наши работы различаются. И опыта у него еще маловато… Мы выезжаем с ним вместе на пленэры. Буду рад, если наши работы вас затронут, вызовут эмоции, любые — и грусть, и радость.

«Утро на море. Крым». 1976 год.

«Повеяло весной». 1991 год.

«На прогулке». Портрет Ирины Хованской. 1973 год.

«Хмурый вечер». 2016 год. Работа Олега Лапешина, ученика Валерия Хованского.

«Хорватская деревня». 2015 год. Работа Олега Лапешина.

Эта статья была опубликована в №41 газеты «Калужский перекресток» от 10.10.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в электронном архиве или бумажной версии.