«Центральный» превратят в Дом кино и народного творчества

В четверг, 11 октября, областные чиновники и деятели культуры и искусства обсудили реализацию национального проекта «Культура». Цель проекта – увеличение числа посещений организаций культуры к 2024 году на 15%.

- Я свою роль понимаю во всех этих процессах так - помогать людям искусства, с тем, чтобы они имели возможность развиваться, начиная с детского возраста и заканчивая преклонными годами, - сказал в приветственном слове глава Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ. - Кто что умеет, тот пусть и делает. И создавать какие-то пространства, где это искусство можно было бы показывать. Актёры, чтобы могли показать в театре. У нас, слава Богу, нет этих, как там, дагестанский парень, который многоборьем занимается? Бои без правил на других площадках показывают. Тоже какое-то искусство. Гладиаторы – это тоже развлечение, примерно из этой же области. В каждое время народ требует для себя определённых зрелищ: кому-то это нравится, кому-то не нравится. Мне больше нравится, допустим, посмотреть концерт с участием нашего симфонического оркестра, нежели...Здесь я телевизор выключаю, когда показывают такие вещи, связанные с мордобитием.

Для реализации проекта, по словам Артамонова, из федерального бюджета будет выделено 25 триллионов рублей. Но для того, чтобы хоть какие-то деньги получить, области придётся участвовать во всевозможных конкурсах, защищать свои программы.

- Мы должны ушки держать топориком и ни в коем случае нельзя допустить, чтоб мимо нас копеечка пролетела, - заявил Анатолий Артамонов. – Мы должны воспользоваться этим моментом и создать более комфортные условия для творческих людей, чтобы они с ещё большим удовольствием могли заниматься своим искусством и радовать людей.

В рамках проекта в 2019 году в регионе будет капитально отремонтировано пять Домов культуры, также появятся два новых - в Ферзиково и Сухиничах

- Планируется субсидировать регионы на приобретение автоклубов. У нас будет приобретено 20 автоклубов, стоимость - не менее 5 миллионов рублей, - заявил министр культуры и туризма Калужской области Павел СУСЛОВ. – Сегодня мы имеем только один такой автоклуб.

88,5 миллиона рублей выделят на обновление музыкальных инструментов и современного оборудования для школ искусств.

Не забыли и про кинозалы. По словам Суслова, в районах уже создано восемь кинозалов, ещё пять будет открыто на базе действующих ДК до конца года.

- Кинотеатр «Центральный» может быть многофункциональным культурным центром, а не только центром кино, - считает Суслов. – Губернатором принято решение о передаче его на областной уровень. Это будет Центральный дом кино и народного творчества. Сейчас мы плотно займёмся тем, чтобы представить его на конкурс реноваций региональных учреждений культуры.

Уважаемые читатели! Куда в сфере культуры, на ваш взгляд, нужно вложить деньги? Пишите в комментариях!

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.