Актёр, без которого нельзя

Недавно все, кто неравнодушен к театру, отметили славный юбилей Вячеслава ГОЛОДНОВА.

Трудно удержаться от каламбура — ведь речь идёт об актёре, которого в Калужском драмтеатре любя называют дядей Славой все, кому до пятидесяти.

Историческая личность

А ведь это, и правда, так! Вячеслав Голоднов — выпускник режиссёрского отделения Калужского культурно-просветительского училища (ныне это Колледж культуры и искусства), один из первых актёров Театра юного зрителя. Он пришёл туда в 1965 году. Подсчитали быстренько актёрский стаж! Сегодня не все уже помнят, что Калужский ТЮЗ в первые десятилетия своей истории был самодеятельным театром. Вячеслав Николаевич трудился тогда на производстве, а всё свободное время посвящал увлечению — театру. На вопрос, не тяжело ли было, стандартно-скромно отвечает: «Молодые были!» История калужской культуры, которую творили Голоднов со товарищи, свидетельствует о том, что были годы, когда именно ТЮЗ являлся чемпионом по зрительскому интересу в нашем городе. Сегодня актёр весь светится, загорается, вспоминая легендарных тюзовских режиссёров — Валерия Якунина, Олега Зарянкина, Николая Троицкого. Привелось Голоднову пять лет поработать и в музыкальном театре Оксаны Набойченко.

А потом возник да так и остался в судьбе актёра Калужский драматический, куда его пригласил жадный до впечатлений Александр Плетнёв. Никто, конечно, не может планировать успех. Такой успех, который пришёлся на долю спектакля «Если любишь — найди!», в том числе. Вячеслав Голоднов удачно вписался в актёрский ансамбль — и остался в драме.

Современный репертуар

В репертуаре Калужского «большого» театра на сегодня значится аж сорок один спектакль. Вячеслав Николаевич занят в каждом четвёртом. Это говорит о том, что режиссёры встают к Голоднову в очередь: он способен украсить своей игрой любую постановку, любой проект. Небольшого роста, коренастый, с едва уловимым татарским прищуром внимательных глаз, он являет собой образ настоящего русака. Но, Бог мой, как же длинен список настоящих мужиков самых разных национальностей, воплощённых Голодновым! Он и сам сегодня удивляется: китаец и белорус, японец и француз, еврей и украинец… Даже афроамериканец есть в его актёрской коллекции! Опыт Вячеслава Голоднова свидетельствует об особенностях русского характера, который, всегда оставаясь собой, так восприимчив к культуре других народов.

Среди ярких образов, созданных актёром, сразу вспоминаются, например, помещик Афанасий Москалёв из спектакля по повести Ф. Достоевского «Дядюшкин сон» — весёлый любитель русской бани, русского чая и пышных русских девушек. Или Дмитрич из спектакля по пьесе Д. Богославского «Тихий шорох уходящих шагов». Совсем другая роль — драматичная и пронзительная! Истинное предание нашего театра — троица мужиков-хлебопашцев из русской классики, впервые придуманная Александром Плетнёвым для спектакля по Л. Толстому «Плоды просвещения» и перекочевавшая позже в «Брата Чичикова» по Н. Садур. И виновники такого шумного успеха — Вячеслав Голоднов, Михаил Кузнецов и Михаил Пахоменко. Среди новых ролей актёра — хлопотливый любящий отец в комедии В. Шкваркина «Чужой ребёнок». А сколько радости доставляет дядя Слава детворе, выступая Айболитом, Гудвином, кумом Капустой!

Есть ли жизнь за МКАДом?

В этом не уверены столичные кинопродюсеры. А она таки есть! На сегодня составился целый каталог фильмов — путеводителей по Калуге, включающий и актёрскую труппу Калужского драмтеатра. Хотя нашим актёрам и не достаётся цент­ральных ролей, калужане всегда на месте. И, конечно, неизменно узнаваем Вяче­слав Голоднов в коротких порой, но блестяще сыгранных, запоминающихся ролях — и в «Чёрной кошке», и в «Ворошиловском стрелке», и в фильме «Танкисты своих не бросают».

Вячеслав Николаевич в свои 70 даст фору многим молодым. А мы, зрители, поздравляем его с юбилеем и с нетерпением ждём новых встреч с любимым актё-ром. И встречи эти непременно будут!

Эта статья была опубликована в №37 газеты «Калужский перекрёсток» от 12.09.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии или электронном архиве издания.