Городской досуговый центр Калуги отпраздновал 90-летие
История учреждения началась в 1936 году.
Тогда дом культуры построил Калужский машиностроительный завод на улице Ипподромной – ныне это улица Пухова.
С первых дней центр открыл двери для всех, кто хотел заниматься творчеством. Здесь проходили концерты и работали кружки художественной самодеятельности для детей и взрослых.
К юбилею учреждение получило замечательный подарок – капитальный ремонт. В зале появилась современная система вентиляции. Сцена готова к самым смелым постановкам. Новое техническое оснащение и большой экран открывают ещё больше возможностей для творчества.
История ГДЦ продолжается.
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