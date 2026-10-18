Городской досуговый центр Калуги отпраздновал 90-летие

История учреждения началась в 1936 году.

Фото/видео: Администрация города Калуги.

Тогда дом культуры построил Калужский машиностроительный завод на улице Ипподромной – ныне это улица Пухова.

С первых дней центр открыл двери для всех, кто хотел заниматься творчеством. Здесь проходили концерты и работали кружки художественной самодеятельности для детей и взрослых.

К юбилею учреждение получило замечательный подарок – капитальный ремонт. В зале появилась современная система вентиляции. Сцена готова к самым смелым постановкам. Новое техническое оснащение и большой экран открывают ещё больше возможностей для творчества.

История ГДЦ продолжается.