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Культура

Съемки нового фильма начались в Калужской области

Дмитрий Ивьев
09.10, 15:31
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В Мосальске работает команда проекта «Санькя», сообщили 9 октября в сообществе «Кино в Калуге».

Режиссёр Андрей Богатырёв снимает кино по роману Захара Прилепина.

Действие фильма разворачивается в 1999 году. Главную роль исполняет молодой актёр Антон Шаврин.

В 2019 году Богатырев уже снимал в Мосальске «Красный призрак», а в 2022 – «За Палыча».

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