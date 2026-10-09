Съемки нового фильма начались в Калужской области
В Мосальске работает команда проекта «Санькя», сообщили 9 октября в сообществе «Кино в Калуге».
Режиссёр Андрей Богатырёв снимает кино по роману Захара Прилепина.
Действие фильма разворачивается в 1999 году. Главную роль исполняет молодой актёр Антон Шаврин.
В 2019 году Богатырев уже снимал в Мосальске «Красный призрак», а в 2022 – «За Палыча».
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