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Культура

В Обнинске обновляют Дом культуры

Дмитрий Ивьев
04.09, 14:00
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Глава города Стефан Перевалов 5 сентября вместе с министром культуры региона Павлом Сусловым посмотрел, как идут работы.

- В этом году приводим в порядок крышу. Уже заменили витражи и служебный вход. Сейчас устанавливаем тепловую завесу, - заявил Перевалов. - В следующем году обновим помещения малого зала и фойе. Установим новые системы видеонаблюдения, пожарной сигнализации и вентиляции.

Он поблагодарил правительство области за поддержку.

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