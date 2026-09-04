В Обнинске обновляют Дом культуры

Глава города Стефан Перевалов 5 сентября вместе с министром культуры региона Павлом Сусловым посмотрел, как идут работы.

- В этом году приводим в порядок крышу. Уже заменили витражи и служебный вход. Сейчас устанавливаем тепловую завесу, - заявил Перевалов. - В следующем году обновим помещения малого зала и фойе. Установим новые системы видеонаблюдения, пожарной сигнализации и вентиляции.

Он поблагодарил правительство области за поддержку.